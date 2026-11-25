中國國家主席習近平11月25日同巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）就中巴太空人執行聯合飛行任務互致賀電。



習近平表示，欣聞巴基斯坦太空人搭乘中國神舟飛船首次成功進入太空，成為中國空間站首位外籍太空人，我謹代表中國政府和中國人民，向貴國政府和人民、向兩國太空人及航太工作者致以熱烈祝賀！

習近平指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴。建交75年來，中巴友誼始終堅如磐石、牢不可破。兩國太空人攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，也是兩國合作新的重要成果。

習近平強調，中國空間站是和平之舟、友誼之舟、合作之舟。中國願同包括巴基斯坦在內的各國一道，高舉和平利用外太空旗幟，深化航太國際合作，完善外空全球治理，讓外空探索成果更好惠及全人類。

2025年2月5日，中國國家主席習近平和巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）在北京人民大會堂舉行的簽字儀式上握手。（Reuters）

扎爾達里表示，值此巴中建交75周年之際，巴中兩國開展歷史性的航太合作，巴基斯坦首位太空人進入中國空間站。我代表巴基斯坦政府和人民，向中國政府和兄弟般的中國人民表示衷心感謝。此次合作展示了中國航太科技的非凡成就，體現了中國致力於和平利用外空的堅定立場，彰顯了構建人類命運共同體的重要意義，必將進一步鞏固巴中友誼，推動兩國全天候戰略合作夥伴關係邁向更高水平。