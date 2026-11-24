今天（11月24日）上午11時，神舟二十四號載人飛行任務乘組將與中外媒體見面。《香港01》全程直播。神舟二十四號瞄準北京時間11月25日08時18分發射，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。



神舟二十四號乘組航天員亮相，與中外媒體見面。（香港01直播截圖）

神舟二十四號乘組航天員亮相，與中外媒體見面。（香港01直播截圖）

神舟二十四號乘組航天員亮相，與中外媒體見面。（香港01直播截圖）

神舟二十四號乘組航天員亮相。（香港01直播截圖）

神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。（中國載人航天微信公眾號）

巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里表示，他的收穫遠遠超過預想，指中方人員對他進行了充分的訓練，又稱訓練時就像「欲窮千里目，更上一層樓。」，每天都在進步。他又引用李白詩歌「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」展望飛行行程，最後總結稱：「我們一起為人類的未來努力，中巴友誼萬歲。」

指令長湯洪波曾執行神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員；武毅為第三批航天員；穆罕默德·齊尚·阿里是工程基於中國和巴基斯坦合作協議選拔出的首批外籍航天員之一。

3名航天員簡歷

湯洪波，男，漢族，湖南湘潭人，碩士學位。1975年10月出生，1997年4月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，陸軍少將軍銜。2010年5月，入選中國第二批航天員。2021年6月，執行神舟十二號載人飛行任務，同年11月被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「三級航天功勳獎章」。2023年10月，執行神舟十七號載人飛行任務，2024年7月，被中共中央、國務院、中央軍委頒發「二級航天功勳獎章」。經全面考評，入選神舟二十四號載人飛行任務乘組。

飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。（央視新聞）

武毅，男，漢族，陝西榆林人，碩士學位。1987年10月出生，2007年9月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊三級航天員，陸軍上校軍銜。2020年9月，入選中國第三批航天員。經全面考評，入選神舟二十四號載人飛行任務乘組。

飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。（央視新聞）

穆罕默德·齊尚·阿里，男，巴基斯坦人，碩士學位。1986年8月出生，巴基斯坦空軍飛行員，中校軍銜。2026年4月，入選中國載人航天工程首批外籍航天員。經全面考評，以載荷專家身份入選神舟二十四號載人飛行任務乘組。

飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。（央視新聞）

朱楊柱將執行一年期在軌駐留試驗任務

神舟二十四號是今年載人航天的收官一發，也是載人航天工程歷史上第41次飛行任務、第18個航天員乘組。這次乘組3人，2名中國航天員加1名巴基斯坦載荷專家，是中國載人航天史上第一次中外聯合飛行。

發言人介紹，巴基斯坦航天員完成短期聯合飛行任務後，隨神舟二十三號載人飛船返回，神舟二十三號乘組中的1名航天員將繼續在軌駐留，完成一年期在軌駐留試驗。根據當前評估情況，任務總指揮部決定由航天員朱楊柱執行一年期在軌駐留試驗任務。此次試驗對工程現行航天員在軌健康、工作、生活保障體系提出了新的挑戰，也將為我們深入認知人類在太空長期健康生存面臨的科學問題和所需的保障技術提供一次珍貴的科學研究與技術驗證機會。

黎家盈（中）聯同神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（右）及航天員張志遠（左）9月9日與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動。(政府新聞處直播)

中國太空站將迎首位巴基斯坦航天員

發言人介紹，根據任務安排，來自巴基斯坦的航天員將以載荷專家身份執行短期飛行任務。在軌期間，除參與乘組日常工作外，主要承擔中巴合作空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及實驗單元的安裝，並按計劃開展在軌實驗。

為確保聯合飛行任務順利實施，重點強化了三方面的工作。

一是專業技能訓練。針對短期飛行任務特點，系統開展載人飛船、空間站知識和專業操作訓練，突出做好科學實驗操作和應急處置能力訓練。

二是乘組協同訓練。針對崗位分工和協同配合需要，重點圍繞操作配合、流程銜接和故障處置等開展聯合訓練，確保工作協同高效。

三是語言技能培訓。針對中文操作指令和標識，重點強化任務相關口令和專業詞彙學習，確保指令執行準確。

目前，外籍航天員各項訓練準備工作進展順利，乘組已建立了良好的協同配合關係。

神舟二十四號乘組航天員亮相。（香港01直播截圖）

神舟二十四號乘組航天員亮相。（香港01直播截圖）