不會染疫的AI機械人已取代人類農夫？果園準確穿梭　秒計出成熟度

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-04-04 10:02

2020年新冠肺炎肆虐全球的疫情，可說是徹頭徹尾的改變了全體人類生活，除了到哪裡都擔心會受到感染之外，群聚感染的疑慮也導致農業層面上，面臨了人力短缺的狀況，而如今，機器人與AI智能工具的導入，成為一線曙光，看似能解決這樣的窘境，且目前已經有成功的案例誕生。

機械人不染病 成最佳人力替代選擇

自動化機械人能夠幫助解決人力短缺窘境最大的原因，就是機器不會感染生物病毒，而這樣科技運用到農業的趨勢，從美國到英國都看得到。其實起初在疫情爆發的時候，並沒有人會料到事態會變得如此嚴重，在進入夏季，也就是農作物採收的旺季時就面臨了人力短缺的問題，當時英國政府甚至對失業國民發出通知，希望提供就業機會，進而解決人力短缺。

但實際上的情況是，連失業的人都因為害怕染病而不願意接下這份工作。也因為這樣的情勢，讓農業相關單位意識到了自動化設備的重要性與發展趨勢，目前英國農業的勞動力相較美國勞動力總數少了2％，這是由於英國機器數量使用在農產業上已有一定程度的增長。

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部分蔬果易損傷 仍難全面自動化

事實上，農業在現階段的發展之下，已經可以說是自動化與使用機器輔助相當高比例的產業，但即使技術概念成熟，在全面自動化的實行仍舊有相當大困難，是因為不同種類的蔬果有不同的特性，而某些蔬果很容易在自動化採摘的過程中受傷。目前能夠順利實行自動化採收的蔬果農作物有馬鈴薯、小麥與玉米等，這類作物的質地特性較不怕碰撞，使得自動化機器採摘過程中不容易傷害到蔬果本身，採收率也不會因而降低。

但是，若是僅有部分的農作物能夠應用自動化採收技術，就不能為這個產業帶來全面性的實質幫助，而也因為如此，各方科學家與工程師等都在不斷努力去克服技術困難，以期能盡快將自動化採收技術用在各種蔬果上。

自動化採收技術並未全面普及(Root AI/Twitter)

AI技術加入自動化機器運作，可望改寫農業歷史

2018年，農業機械人新創公司Root AI創辦人Josh Lessing一直在努力克服機器人無法普及使用在脆弱農產品的問題，如今似乎也看見了一絲轉機。

Root AI開發了一個名為Virgo的機械人，可以精準的摘取那些高價值、精緻的水果。以番茄為例，長期以來，透過機械方式收穫的番茄大多數是用來製作外觀不需保持美觀的番茄糊濃縮物，或者是調味用的番茄醬，而販售到零售市場、重視外觀的新鮮番茄，通常都是手工採摘的。而目前最新以機械人結合AI技術，已經可以成功自動化採摘，而又能維持果實的鮮度與外觀。

自動化採收能夠跨出成功的一步，與AI智能導入有著絕對的關係，這項新開發的採摘機器人，會透過機器上的攝影鏡頭，準確地在番茄園中移動，在移動的同時，攝像鏡頭同時能夠利用影像回傳系統，且還能利用AI智能技術即時計算處理出每顆番茄的質量與成熟度，將番茄的採摘品質掌控得更精準。

▼▼▼即時計算出每顆番茄的質量與成熟度（按圖了解更多）▼▼▼

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疫情推進自動化進程，讓供應鏈能更加安全穩定

一場新冠肺炎疫情的肆虐，全人類的所有生活型態都面臨的巨大的轉變，但也因此迫使許多數位工具能有機會更快地跟上腳步，推進自動化的進程、解決生產困境，讓全球供應體系有機會更加穩妥且安全地循環下去。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：疫情肆虐影響食農供應鏈，AI與機器人導入將成農業救星】