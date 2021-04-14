【Starbucks】日本一間星巴克長期「冷清」 背後原因超貼心

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-14 21:30

你可能不知道，「遍地開花」的Starbucks星巴克，有這樣幾家店十分特殊。它特殊在，常年「冷冷清清」，但一直保持0差評；店員與顧客全程「無交流」，生意卻異常的火爆；店內數十名咖啡師，其中有整整一半以上，是聽障人士。這就是日站君所說的「特殊的咖啡店」——星巴克「手語店」，一家由聽障人士組成的無聲的咖啡店，被網友們稱作是世界上「最安靜的地方」。

而就在前不久，星巴克官網宣布，日本第一家手語店——nonowa國立店，已經開業！要日站君說，這些才是一個真正值得打卡記錄的網紅店鋪。

日本第一家 設計細節超暖心（點圖了解更多）▼▼▼

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看到這裡，是不是想起身準備去打卡了？但可惜距離勸退。別著急，據日站君了解到，在國內也有著同樣的星巴克「手語店」，說不定它們就在你的身邊。

除了北上廣之外，還有成都、杭州、青島，全國一共6家星巴克「手語店」。而在國內，這樣的店鋪又是怎樣的一番景象呢？YouTuber牛小咖MumaMoo就去到了上海這家特殊的店鋪。

其實國內早就有 看看上海分店的暖心設計（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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如今，與星巴克「手語店」初衷相同的店鋪越來越多，日站君近期就在杭州偶然的發現了一家麵包坊。店鋪裝修風格簡單乾淨，麵包的口味也很不錯，接待我們的店員小哥哥就是個聾啞人，雖然我們全程「無交流」，但彼此都給予了最大的理解與尊重。

除此之外大家還記得，前段時間爆紅還獲得了央視點讚的「熊爪咖啡」嗎？它同樣的也是店內的員工大部分為聽障人士。而熊爪咖啡也明確表示過，最初建立的初衷就是希望能夠幫助殘疾人解決一些就業問題。可能很多人不太了解，在聽障人士的世界，面對選擇與工作，他們往往不是「我想做什麼工作」而是「我能做什麼工作」。

無論在什麼網站搜索，都有大片的聽障人士疑惑焦慮，尋求幫助。他們彷彿站在了世界一個灰色的角落，但並不代表就應該被忽略。而星巴克「手語店」的出現，和大批大批無聲店舖的湧出，都在解決聽障人士所面對的問題。他們都在一步步印證「星巴克中國」曾說的那句話——「用咖啡與愛叩響無聲的空間」。沒錯，雖無聲，也有愛。

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