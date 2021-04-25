荷里活電影中「古埃及」與現實有何差距？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-25 10:00

今年4月初時，埃及政府將22具皇家木乃伊從已展覽數十年的埃及博物館（Egyptian Museum），搬至開羅南區、於2017開館的埃及國家文明博物館（National Musem of Egyptian Civilisation），並通過網路直播，讓世界各地的民眾得以目睹這場在開羅舉行的盛大活動。除了仿古埃及場景的大遊行外，還邀請歌者以古埃及語吟唱《伊西絲女神讚頌詩》。埃及政府對於古埃及語的推動還不僅於此，日前埃及教育部宣有，2022年起將把古埃及象形文字（Egyptian hieroglyphs）加進官方課程中，通過象形文字的學習，來提高學生對於古埃及歷史的認識。

埃及政府推出這樣的政策，或許與想主導古埃及文化形像有關，畢竟大眾對於古埃及文明的印象，多來自荷里活，但這種印象，是經過西方人二手加工而成，帶有歐美的審美與偏見。可從多部荷里活拍攝古埃及背景的電影，就能窺看出一二。

歐美如何主導古埃及文化話語權

古埃及語在現代的復興，有賴學者們的研究，自19世紀由商博良（Jean-François Champollion，1790－1832）、托馬斯．楊（Thomas Young，1773－1829）等歐洲學者破譯古埃及文字，並進一步以此建構出「埃及學」（Egyptology，研究古埃及的日常生活、語言、歷史、宗教藝術等）後，儘管今日的埃及政府有旅遊及文物部（Ministry of Tourism and Antiquities），也培養出不少考古學者，但由於19世紀以來有無數的歐美考古研究學者投入研究，因此大多數時候還是更傾向歐美學者的説法。

除了考古研究外，大眾更多的時候是通過影視來創建起對於古埃及的第一印象。説到古埃及，除了金字塔、人面獅身像外，不少民眾還會想到金光燦燦的黃金面具。的確，少年法老圖坦卡蒙（Tutankhamun，公元前1341－前13223年）的陪葬品相當金碧輝煌，但這也讓荷里活拍攝古埃及背景的電影時，總是將劇中服裝也設計得同樣金光燦爛。

荷里活電影裏的古埃及

無論是知名已故女星伊莉薩白泰勒（Elizabeth Rosemond Taylor，1932－2011），還是1934年由克勞黛考爾白（Claudette Colbert，1903－1996）主演的《埃及妖后》（Cleopatra）版本，片中的克利奧帕特拉七世（Cleopatra VII Philopator，約公元前70－前30年）的服裝造型，都十分誇張，由於戲服還加入不少當時流行的服裝設計元素，因此與出土文物、壁畫上的古埃及人穿着完全不一樣。像是加入大量的閃光布料、項圈、誇張的眼影、魚尾裙、暴露的穿着風格，另外伊莉薩白泰勒版的《埃及妖后》，還獲得奧斯卡「最佳服裝設計獎彩色類」，從此荷里活只要拍攝古埃及題材的電影，其服裝設計都繞不開這樣的風格。

無論是湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新版《盜墓迷城》（The Mummy 2017）、還是《埃及神戰》（Gods of Egypt）等，都能看到演員們身穿各式璀璨奪目的「類古埃及風格」的戲服。

歷史上的古埃及人服裝打扮

儘管歐洲也有拍攝一些相當考據的電影，依照壁畫、文物，讓戲服如實呈現古埃及人的穿着風格，像是1995年由意大利製作的《娜芙蒂蒂－太陽的女兒》（Nefertiti, figlia del sole）、2003年英國拍攝的《古代埃及人》（Ancient Egyptians），劇中出現的服化道全是根據考古出土文製作而成，無論是扮演平民，還是法老的演員，都身着和壁畫相似的白色布料。

學者研究，由於埃及氣候炎熱潮濕，使古埃及人偏愛輕便透氣的布料，即亞麻布。古埃及人會把亞麻切片浸泡，梳理，然後再將其拍打成絲線狀的纖維，在放上織布機紡絲。另外，歷史上的古埃及婦女穿着，與現今荷里活塑造出的暴露的「類古埃及風格」完全不同。

婦女通常穿着長至腳踝的白色連衣裙，且不同時期的婦女衣裙長短也有所差異，像是中王國時期（Middle Kingdom of Egypt，公元前2055－前1650）以前，埃及婦女的穿着以露出胸部為美，不過之後多在連衣裙上加寬吊帶，裸露胸部的情況就非常少見了。

古埃及婦女的穿着並非一成不變，到了新王國第19王朝時期，皇室女性流行穿起帶有蝙蝠造型的袖子、摺子的連身裙。圖為法老拉美西斯二世的皇后，奈菲爾塔利的地下陵墓壁畫。（新華社）

新王國時期（New Kingdom of Egypt，公元前1550－前1069），服飾出現了變化，以19王朝（公元前1293－前1185年）時的壁畫為例，可以發現這時的人們穿着的布料薄到近乎透明，而且無論是上半身搭着的蝙蝠形披肩，還是裙子，都打上了摺子。不過考古學者至今仍無法知道，古埃及人究竟是何時獲得、如何獲得，或是受到什麼事物的啓發才會在衣服上製造摺痕。

儘管今日的埃及政府內部還有許多尚待解決的問題，但讓年輕人通過學校教育，來學習象形文字，或許可以視作埃及想拿回古埃及文化話語權的一個嘗試，藉由埃及學生學習以及認識自己的歷史文化，來扭轉近幾十年來由歐美影視所塑造出來的形象。