埃及「失落的黃金城」被埋3千年出土　繼圖坦卡門後重大考古發現

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-10 14:55

考古學家在埃及盧克索（Luxor）外的沙漠發現相信是國內最大古城遺址，已有3000多年歷史。它被稱為「失落的黃金城」（lost golden city）。

著名的埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）稱，古城是在帝王谷（Valley of the Kings）附近發現的。

考古隊發聲明稱：「哈瓦斯率領的埃及工作組在沙子底下發現這座失落的城市。這座城市有3000年歷史，可追溯至法老王阿孟霍特普三世（Amenhotep III），在法老圖坦卡門（Tutankhamun）和阿伊（Ay）治下仍有人在此生活。」

聲明引述美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）埃及藝術史和考古學教授布萊恩（Betsy Bryan）表示，這是發現圖坦卡門陵墓以來，第二重要的考古發現。圖坦卡門陵墓在1920年代被發現。

古城中有大量極具價值的文物，除珠寶外，還有彩色陶器、聖甲蟲護身符以及刻有阿孟霍特普三世名字的泥磚。

根據聲明：「他們挖掘到一座大城的遺址，保存狀況良好，牆垣幾乎是完整的，房間內放有日常生活的工具。」

經過7個月挖掘後，也發現好幾個街區，包含行政區和住宅區，以及有烤箱和儲藏用陶器的麵包店。