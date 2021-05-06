華府建州・下│屬地波多黎各：獨立？建州？維持現狀？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-06 16:00

想成為美國「第51州」的不止華盛頓特區，加勒比海美國屬地（territory）波多黎各（Puerto Rico）過去也曾就地位問題舉行過六次公投。去年11月的第六次公投中，52%選民贊成「成為美國第51州」。不過，該次公投結果不具法律約束力，因為根據美國《憲法》，加入聯邦的新州必須由美國國會核准。 今年3月，美國國會的波多黎各代表鞏薩蕾（Jenniffer Gonzalez）已提案，為波多黎各建州開啟第一步，爭取成為「第51州」。這一次最終能否得償所願？

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波多黎各在西班牙語中有「富裕海港」的意思，它目前是美國於加勒比海地區的一個自治邦，距離佛羅里達州東南約1,600公里。當地現時人口約340萬，官方語言為西班牙語和英語，整個地區分為78個市級行政區。波多黎各的人文歷史、熱帶風情、傳統美食和自然景觀，使其成為世界知名的旅遊勝地之一。

這個小島上最初的居民為印第安人，1493年哥倫布在第二次航行時來到這裏，並命名為聖胡安島（San Juan），以紀念天主教聖人、耶穌的表兄施洗者約翰（西班牙語稱胡安）。此後，西班牙在此地建立殖民據點。1521年，當地政府將島改名為「波多黎各」，其首府則為「聖胡安」。

西班牙於1898年將波多黎各割讓給美國。(Getty)

1809年，將波多黎各成為西班牙的海外省，1868年爆發爭取獨立和人身自由的「拉雷斯呼聲」（Grito de Lares）起義，成立波多黎各共和國，惟迅速被當局鎮壓。1898年，美西戰爭爆發，美軍佔領波多黎各。西班牙戰敗後，在同年的《巴黎條約》（Treaty of Paris）中將波多黎各割讓給美國，自此波多黎各總督由美國總統指派。

波多黎各與古巴相比，跟美國佛州距離還遠一點：

多次公投由反對變支持

1917年，美國給予波多黎各居民享美國公民的地位。三十年代，波多黎各人民在波多黎各國民黨的領導下起義，成立波多黎各共和國，但再次被鎮壓。1948年開始，當地總督由波多黎各居民選舉產生。1952年，波多黎各頒布自己的憲法，在憲法中確立美國的自治邦地位。1998年，美國在波多黎各舉行全民公投，結果否決了作為美國第51州加入聯邦的議案。

波多黎各過去曾舉行過多次公投。(Getty)

波多黎各在許多方面與美國州份相似，並為諸如社會保障和醫療保險等事繳納美國稅款。但這些納稅公民在美國國會沒有投票代表權，更無法投票選舉總統，並且不享有與其他美國人相同的憲法權利。

過去，波多黎各也曾多次透過公投表達成為美國第51州的意願。在1967年的公投中，逾六成選民支持維持現狀，不到四成選民支持成為美國的第51州。建州派在三十年後的1998年公投中獲得46%的支持，惟仍輸給近50%的維持現狀選擇。2017年，波多黎各再度進行公投，建州主張獲得97%以上選民的支持，但由於未獲美國國會同意，故當年公投只有象徵意義。

波多黎各會否成為美國的「第51州」？(Getty)

經濟因素成升格「絆腳石」？

如今，當地人對「成為第51州」的取態或許也有變數。由於經歷長逾一個世紀的美國管轄，使波多黎各在經濟上嚴重依賴美國，其傳統文化和語言也變得美國化，更多年輕一代使用英語。相反，老一輩的獨立派幾乎絕迹，支持獨立的人士也已經非常少，現時的主流意見傾向維持現狀和建州。

鞏薩蕾(右)於今年3月已為波多黎各成州踏出第一步。(Getty)

不過，當地逾80個草根團體上月聯合致函聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），表明支持紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）與維拉茲奎茲（Nydia Velázquez）提出的《波多黎各自決法案》（Puerto Rico Self-Determination Act of 2021）。該法案主張由波多黎各民選代表來思考自身定位，以尋找解決該屬地地位的長期方案，包括建州、建國、自由聯繫（free association）或任何不同於現今狀態的選項。由於民主黨已握有眾院多數席次，加上副總統賀錦麗（Kamala Harris）兼任參院議長，民主黨算是佔多數，而總統拜登也公開表明支持建州，因此波多黎各建州派極力想趁此時達成目標。

對於波多黎各建州，共和黨的看法並不一致，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為，波多黎各建州是「送給民主黨兩個參院席次」。曾任波多黎各聯邦事務行政官的黑蘇斯（Federico de Jesús）則表示，波多黎各人對建州的支持和反對比例相近，認為短期內難有進展。

經過去年颱風重創後，當地經濟至今仍未完全恢復。(Getty)

波多黎各成州還有一個重要問題，就是必須符合三個條件，包括：該地有多少人想要建州、該地人民有多少是擁抱美國民主的基本價值，以及該地區的償付能力（solvency），亦即地區政府不應具破產或有嚴重債務危機的情況。

雖然波多黎各的國民生產總值（GDP）與新墨西哥州、密西西比州相若，在全國約排37名，惟人均生產總值只有30,113美元，低於美國任何一個州份。何況，波多黎各過去十年來經濟衰退，失業率高達11%，人口也在這段期間流失了10%。2017年，當地更向美國聯邦法院宣告破產，累積欠債多達700億美元，成為有史以來美國最大的破產宣告事件，其債務約為2013年破產的密歇根州底特律市的約四倍。

波多黎各與美國本土的經濟發展差異較大。(Getty)

由此可見，雖然波多黎各應可符合前兩項條件，惟經過去年颱風重創後能否滿足第三項，則有待商榷。而且，當地的經濟發展與美國本土差異亦大，成州或為美國未來帶來不少問題。由此看來，波多黎各成州之路較華盛頓特區更遙遠。

（節錄）

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年5月3日）《排隊做美國「第51州」 波多黎各成州之路不平坦》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。