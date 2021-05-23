Instagram也盯上NFT：加密藝術漸向主流推廣？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-23 13:00

各國政府對加密貨幣價格波動的疑慮此起彼落，在禁絕和監管之間舉棋不定。不過，民間對區塊鏈經濟的憧憬仍未消散。早前引起全球藝文界大熱討論的非同質化代幣（NFT），近期惹來一眾科網巨企及老牌娛樂媒體公司垂涎，希望藉NFT的創新技術和思維，開闢新一種商業模式。NFT似乎正從區塊鏈「小圈子」，逐漸擴張至主流領域之中。

NFT藝術家Sean Williams早前在Twitter爆料，透露「Instagram正在構建一個NFT平台」，並四處招攬像他這樣曾經創作加密藝術品並出售NFT的藝術家提供意見，幫助Instagram在NFT及加密藝術領域上發展。

Crazy that you can delete an email on one end, but not a screenshot 😬



(For anyone looking for sources, there are none: it’s still ‘hush hush) pic.twitter.com/0PEozpeJ6C — Sean Williams 🌍 (@iArtSometimes) May 18, 2021

不過，Sean Williams不滿Instagram要求藝術家簽訂保密協議，且只願意向他們支付1,000美元酬勞。作為加密藝術創作者，Sean Williams力數Instagram的不是，形容它過去十年利用自己的影響力「裝作關心創意社群」，實質每個決定都在打擊創作者事業。

Sean Williams拒絕Instagram的邀請後，Instagram馬上撤回邀請郵件。但他早已擷取螢幕截圖，並且上載至Twitter爆料。Instagram方面亦沒有證實有關NFT的業務計劃。

姑勿論藝文界是否樂見Instagram舉動，但這進一步證明NFT現已並非只停留在區塊鏈圈子「圍爐取暖」，其背後代表的價值和潛藏商機已獲得科網巨頭們的垂青。

Instagram似乎有興趣進軍NFT領域。（Getty Images）

Instagram算是走得比較遲了。美國電子商務巨頭eBay在5月12日正式宣布，允許用戶在其平台上銷售照片、影片等數碼收藏品的NFT。eBay表示，未來將會增加新功能，直接把「以區塊鏈驅動的收藏品」（blockchain-driven collectables）引入eBay平台。

早前，eBay行政總裁已透露平台未來將有可能接受加密貨幣交易。但當刻eBay所有NFT商品，仍在使用信用卡、PayPal等傳統付款方式。

美國電子商務巨頭eBay允許用戶在其平台上銷售照片、影片等數碼收藏品的NFT。（eBay）

另外，美國霍士娛樂（Fox Entertainment）宣布將成立NFT工作室，主理旗下所有原創人物和相關IP在區塊鏈的版權銷售。這一舉動對創作界來說具有重大意義：有如此具份量的娛樂公司看重，區塊鏈世界的物品擁有權及其他知識版權界定，或會得到更充分保障。

霍士亦計劃推出以古希臘神話為主題的首個「區塊鏈動畫」《Krapopolis》，霍士會專門設立一個「市集」，發行與動畫相關的「數碼產品」，例如角色IP、GIF圖、宣傳品的NFT，還有給予粉絲的獨家專享「體驗」等等。

各大影視娛樂公司擁有眾多膾炙人口的 IP，NFT會否為它們開闢新的商業模式？（Getty Images）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）亦將在6月推出自家NFT交易平台，希望乘NFT之勢打入藝文界市場。早前有報道指，幣安正在受到美國司法部及美國國家稅務局就洗黑錢案件調查，惟幣安回應稱，公司是在與執法當局合作打擊犯罪份子。事件不影響幣安推行NFT平台的計劃，目前幣安甚至在其官網公開招募全球創作人，協助他們在6月推出第一批作品NFT。

觀乎整個區塊鏈技術，它無疑有助商界促進創造力及生產效率，這不乏先例證明。如今NFT的盛行，更可能為全球創意社群帶來可持續的創作機會。隨着各娛樂及科網行業巨頭陸續入局，現在可以肯定的是，NFT已逐漸從OpenSea、Rarible等NFT小眾交易平台，擴展到科網巨頭的領域之中。

目前NFT主要交易平台包括OpenSea、Rarible等：

OpenSea

Rarible

的確，基於加密貨幣的巨大價格波動，貨幣生態引起的疑慮值得大家擔心。加上NFT相關機制仍未成熟，任何交易行為仍有巨大風險。儘管投資者是某NFT著作的狂熱愛好者，也不應盲目跟風，以免造成未可知的金錢損失。