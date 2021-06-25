梅根抱怨阿奇未獲頭銜後　哈里夫婦被爆因「這個字」拒絕兒子受封

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-25 18:28

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）膝下育有一男一女，梅根曾經抱怨自己膚色導致長子阿奇（Archie）沒有王子頭銜而引發爭議。最近他們又被爆料，阿奇雖然還沒有王子頭銜但仍可受封為「鄧巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）」，由於他們目前居住在美國，在美國「Dumb」是「蠢」的意思，因此梅根擔心這個封號會帶來不幸的花名而拒絕。

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哈里與梅根在大婚之日當天曾由英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）親賜三個頭銜，包括薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）與夫人、鄧巴頓伯爵與夫人、基爾基爾男爵（Baron Kilkeel）與夫人，不過這三個頭銜中他們只接受薩塞克斯這個封號。

英國《太陽報》報道，對於梅根拒絕「鄧巴頓」頭銜的理由，王室作家菲爾．丹皮爾 （Phil Dampier）痛批哈里夫妻，指責他們只想着控制生活各層面及大眾對他們的看法，只因為封號中有「Dumb」這個詞就拒絕受封，這表示梅根根本缺少對王室和英國的了解。

他還補充他們夫妻倆其實是典型的荷里活明星，而不是遵循傳統的王室成員，他們只想拿走君主制中適合他們的一部分，而不是按照整個體制走。

英國《每日電訊報》也報道，消息人士透露他們夫妻非常不喜歡阿奇被稱為鄧巴頓伯爵，因爲名字是以「蠢」字為開頭，擔心他遭異樣眼光看待甚至被嘲笑，而且不止梅根，就連哈里也為這個潛在的憂慮感到相當困擾。

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