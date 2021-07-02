1.5億人口將患腦退化症　全球亟待關注的老年化問題

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-07-02 18:30

隨着全球人口步入老齡化，老齡化被聯合國稱為「可能是21世紀最重要的社會趨勢之一」，人口增長更猛、老化速度更快的發展中國家將尤其受到「腦退化症」問題的影響。2017年，世界衛生組織發出警告稱，全球患腦退化症的人口在2050年將上升至如今的三倍，達到1.52億，患病率更在節節上升。

然而，不同於傳播力驚人的新冠病毒、給患者帶來巨大身體疼痛的各類癌症和心血管疾病，腦退化症似乎遠不及前者緊迫，且多發於長者間、初期往往只造成生活上的不便。在不少國家，腦退化症甚至連確診都成問題，社會整體對之的認知程度偏低，更遑論政府和產業對患病人口的照顧問題。

事實上，腦退化症在2019年致死人數最多的十大疾病中名列第七；國際阿茲海默症協會（Alzheimer’s Disease International，ADI）報告顯示，每3秒鐘就會有一人患上腦退化症。從更個人的角度來看，腦退化症絕非尚且健康的我們可以置身事外的疾病——世衛數據顯示，全球60歲以上老年人患上腦退化的比例在5-8%。目前全球約5000萬人患病，預計到2030年會升至8200萬。

腦退化症是什麼？

腦退化症並非正常老化現象，而是因患者的腦細胞出現病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。不過，最常見的阿茲海默症（佔腦退化病例的60-70%）的病因至今仍然不明。作為一種發病進程緩慢的漸進性疾病，患病人士的認知能力——包括記憶力、語言能力、視覺空間判斷、執行能力、計算和決策等能力會逐漸退化，日常生活中，患者往往易認錯路、搭錯車、在超市購物時找不到商品，跟人交流也容易失去重點、重複說話；而一旦病情惡化至末期，患者則可能長期臥床，需要特別的護理。

人口老化成為各國社會均需面對的現象，美國洛許大學醫學中心（Rush University Medical Center）於2015年發表了一套全新的麥得飲食法，用以對抗隨之而來的失智症或神經性退化等認知功能疾病（unsplash＠cdc）

全球來看，醫學界在研究和治療腦退化症上仍然鮮有進展。一方面，阿茲海默症的病因至今仍屬未知，只是找到一些潛在相關的風險因素，如家族病史、頭部創傷等。另一方面，過去十年裏，超過100種阿茲海默症潛在療法研究皆以失敗告終。

阿茲海默「第一藥」之爭議

在美國，65歲以上患有腦退化的人口預計到2025年將達710萬。6月，美國食品和藥物管理局（FDA）終於批准了國內首款緩解阿茲海默症的藥物Aduhelm，稱「掌握實質性證據」顯示該藥能夠減少大腦中的致病斑塊。藥物雖被一些專家稱為「重要的里程碑」，並受到病人及關注組織歡迎，但爭議在過去一年持續發酵。

去年審查委員會一名反對該藥的委員更被FDA從諮詢小組中開除。去年11月，11名專家委員就着臨床數據作出評估，其中10人投票認為未夠證據顯示讓藥有效，一人投票表示不肯定，惟FDA竟批准該藥，讓專家大為震驚，三名專家委員先後辭職。委員之一、約翰斯·霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins Medicine）藥物安全與藥效中心聯合總監亞歷山大教授（Caleb Alexander）表示， 對該藥獲批感到震驚及失望。

拋開藥物效果不談，該款靜脈注射藥每年5.6萬美元（約合港幣44萬元）的費用更把許多患者擋在門外。可以想像，即便Aduhelm在近一兩年內獲得其他國家通過並投入使用，也只有極少數患者受惠。

各國行動力滯後

當然，醫學研究上的發展絕非一朝一夕便可取得，事實上，近些年醫學界已經在風險因素的了解、藥物實驗有所深化和數量上的增長。這都得益於近些年來全球關注度的增加，2013年，英國前首相卡梅倫（David Cameron）領導召開的以腦退化症為主題的八國工業集團峰會，成為推動全球行動的重要動力和里程碑。自那以後，全球的研究資金和人力投入大大增加，藥物試驗數量增長至少一倍，但數年以後，這些勢頭似乎只在個別國家持續存在、整體後勁不足。

根據經濟合作與發展組織（OECD）的報告，全球超過80%國家仍然沒有就該問題制定全國性的應對計劃，即便在OECD成員國之間，大部分國家仍有過半患者得不到有效確診，莫論後續照顧與治療，而這一問題在2013年後更是鮮有改善。七大工業國集團（G7）中，只有英國一國設定了提高確診率的目標。在此之餘，由於長者照顧往往不被納入一般醫療體系內， 各國對患腦退化症的群體的數據嚴重不足，也就無法進行更進一步的社會資源調配。

在尚且沒有有效藥物或治療方法的情況下，照顧腦退化症患者無疑將給各國帶來嚴重的財政負擔。ADI數據顯示，全球「腦退化症」的年度支出已突破1萬億美元，與2015年相比增長2000億。隨着患者數量的倍數增長，這一負擔顯然還會繼續增加。

應對腦退化 各國需要未雨綢繆

然而， 從目前各國的社會福利制度來看，腦退化症的開支不得不由辛苦工作了一輩子的老人或其子女承擔。以英國為例，只要患者本人的資產高於23,250英鎊（約合25萬港元），便需要自資所有相關治療和服務，更糟糕的是，由於腦退化症患者的症狀及嚴重程度不盡相同，所需的照顧和服務往往因患者而異，需要護理機構度身定製，收費也因此比其他類型服務更高。

英國阿茲海默協會（Alzheimer's Society）資料顯示，這些患者的護理費用比一般社會服務費用平均高15%。若患者資產更低甚至因此花光積蓄，當地政府可以資助部分或全部費用，但由於地方政府財政緊張，往往無法支付一般護理機構的費用，患者不得不選擇條件較差的院舍。

能夠讓腦退化症患者和家庭高枕無憂的，往往是設有一些強制性的長期護理保險計劃（如要求所有40到65歲的人支付保險費的日本）、或高稅收的福利國家（如荷蘭、瑞典）。因此，資源較少、老年人口更多的發展中國家，腦退化問題更加迫切。

對腦退化患者的社會支援是否充足，直接決定了人們能否「有尊嚴的」老去。許多國家由於護理人手的短缺，導致患者的心理需求被忽視，甚至於對患者不人道的對待情況頻常。產業內部存在的問題、社會福利體系的漏洞，都迫使各國重新重視腦退化問題，只有這樣，到腦退化症患者真正激增的時刻，社會才不至於束手無策。