理大料認知障礙症患者或增至28萬人　研人工智能系統預測長者風險

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

認知障礙症是長者常見的疾病，然而患者的診斷率一直偏低。香港理工大學一項研究，以人工智能分析社區人士的健康數據，預測長者患上認知障礙症的風險，並為其提供智能篩檢工具，讓患者能夠及早獲得適切治療；理大學者預計至2036年，認知障礙症患者將增至28萬人。 是次項目由2019年展開，為期三年，獲香港創新科技局《創新及科技基金》支持，項目總金額約320多萬，並已註冊成專利技術；相關技術現時正與東華三院梁顯利長者日間服務中心合作，有200名長者已率先使用系統，準確率達至七成八，期望日後可以與更多社區中心協作。

理工大學護理學院老年護理研究中心博士關耀祖提到，新的評估系統能透過長者日常參與社區中心的活動或恆常的身體檢查收集已有的數據，相對較為便利。(曾凱欣攝）

新系統取代「簡易心智量表」 更簡易預測長者患認知障礙症風險

負責是次研究的香港理工大學護理學院智能健康研究中心教授蔡及時預計，本港的認知障礙症患者將增至2036年的28萬人，然而認知障礙症的診斷率一直偏低，令患者未能獲得適切的治療。

現時本港主要使用「簡易心智量表」篩檢認知障礙症，包括六方面簡單問題，例如算術、記憶、繪圖等，然而若頻密地為長者進行測試，長者有機會會記住測試的內容，令其效能下降甚至失效，加上測試需要由專業的人士從旁指導長者回應。因此，蔡期望透過研究，以人工智能方式分析社區人士的健康數據，預測長者患上認知障礙症的風險，並為其提供智能篩檢工具，由院舍社工、護士在日常面談了解長者健康狀況及收集資料進行自動篩檢，無需再由專業人士以人手進行。

香港理工大學護理學院智能健康研究中心教授蔡及時期望，日後可以與更多社區中心協作，進一步推廣系統。（曾凱欣攝）

新系統便利長者評估認知障礙症風險

是次研究透過2008年至2018年期間，學院在免費長者社區服務中收集了逾2,000名長者的健康數據，包括個人基本健康指標，例如血壓、心率，移動量表、憂鬱量表以及簡易心智量表等；建立一套人工智能認知障礙症風險評估系統，日後可將長者的健康狀況數據及資料進行分析，評估長者患上認知障礙症的風險。

理工大學護理學院老年護理研究中心博士關耀祖提到，以往認知障礙症的測試花時和花費用，有部分長者或不願意進行一連串的身體檢查。新的評估系統能透過長者日常參與社區中心的活動或恆常的身體檢查收集已有的數據，若評估結果發現長者為高風險認知障礙症患者再轉介由專家跟進及確診，相對較為便利。

期望日後進一步推廣系統至其他院舍

研究由2019年展開，為期三年，獲香港創新科技局《創新及科技基金》支持，項目總金額約320多萬，並已註冊專利技術。蔡及時指，現時學院正與東華三院梁顯利長者日間服務中心合作，有200名長者已率先使用系統，準確率達至七成八。他期望，日後可以與更多社區中心協作，進一步推廣系統，並增強智能預測模型功能至預測其他健康情況例如生活水平、營養等，他又指未來或會打算申請創新及科技基金的以營機構試用計劃，以為地區長者服務中心開發智能健康信息系統。