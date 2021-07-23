暴雨洪災衝擊全球 地鐵系統難敵極端天災?

鄭州暴雨引發洪災，洪水湧入地鐵的驚心動魄情景就彷如末日電影情節，讓全球更加關於氣候變化及極端天氣威脅。這也不禁讓大家疑問，地下鐵路系統完善的香港，如果也出現像鄭州的極端暴雨，會否也發生如此恐怖情況？



除了鄭州地鐵造成了12人死亡的悲劇，地下鐵路被水淹的情況絕非罕見。本月中，英國倫敦同樣在暴雨日子，出現地鐵水浸一幕，地鐵站內樓梯變成瀑布，雨水滾滾湧下；在月初，美國東岸受到熱帶風暴埃爾薩（Elsa）吹襲，紐約巿同樣有地鐵站水浸，站內部份位置水深及腰。

河南鄭州水災最新圖片。（路透社）

全球不少地鐵系統都有數十年歷史，在設計上似乎並未預到這個時代的頻繁極端天氣。地下鐵路系統往往是大城巿解決路面擠塞、具效益的運輸方案，而且各國為了達至減碳排目標，興建鐵路便成了減少路面汽車的絕佳方案，換句話說，鐵路系統本來就是對抗氣候變化的方案。

事實上，紐約2012年受到颶風桑迪（Sandy）吹襲時，地鐵系統都試過被洪水淹沒，造成有史以來最嚴重的鐵路大癱瘓。當局及後斥資高達26億美元，改善地鐵系統的防洪能力，尤其在低潌及沿岸地鐵站進行防洪加固工程。大都會運輸署（MTA）每年更平均斥資2000萬美元，更換水泵及進行設備升級。可是，本月初的水浸情況可見防洪系統仍然脆弱。另一邊廂，由於倫敦地下很多的排水系統都是建自維多利亞時代，根本無力應付氣候變化導致的強降雨情況。

不只倫敦與紐約等上百年歷史的地鐵系統，連2013年才開通的鄭州地鐵，在設計上都沒有防洪裝置。「改造地鐵以抵禦洪水，是一項艱鉅的任務。」美國智庫埃諾交通中心（Eno Center for Transportation）行政總裁Robert Puentes指出，但如果什麼都不做，帶來的損失恐怕更加嚴重。

在氣溫暖化情況之下，極端炎熱及乾旱抽乾地上海份，大氣儲存水份增加，變相使降雨量加大，大暴雨情況頻繁。近日西歐等地的洪災，亦是低氣壓及高溫導致，跟氣候暖化的關係似乎相當密切。

新加坡同樣是一個極度依賴地鐵系統的國家，鐵路線把這個面積細小的國家，緊密地連接起來。受到全球暖化的影響，靠近赤道、擁有熱帶雨林氣候的新加坡，近年降雨亦變得更強更頻密。7月13日，武吉班讓（Bukit Panjang）頭12小時降雨量達110.2毫米，相當於過去30年7月總平均降雨量的75%。全島至少7區的溝渠及水道水位已達九成，有出現突發水淹的風險。

紐約地鐵本月水浸情況:

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

其中，擋水為新加坡地鐵防洪的主要策略，根據新加坡公用事業局2018年底發布的指引，地鐵站出入口必須高過周邊地面至少1.3米。同時，自2012年，全國至少35個低窪地區、有水浸風險的地鐵站安裝了防水閘。另一方面，一旦雨水流入地鐵站內，水泵排水系統的抽水能力便相當重要。按新加坡業務守則規定，地鐵水泵排水力需要在持續10分鐘降雨，達到最大負荷每小時280毫米的降雨量。

至於香港，港鐵亦曾在2015年底就着極端天氣事件對鐵路系統的風險進行研究，包括暴雨引致洪水或泥石流的風險。而且，香港地鐵網絡，包括車廠、車站、過海隧道及地下行人通道等，在興建時已有裝設防洪閘。當防洪閘關上前，訊號系統便會切斷附近的行車訊號，阻止列車駛近。港鐵亦進行加高防洪擋板，提升所有車站的防洪能力。

至今，香港仍未發生過需要啟動到防洪閘的嚴重災情，但鄭州地鐵的慘劇，必然是對全球城巿的警醒，必須深化鐵路以至交通系統的防災能力。德國洪災對於災區路面的摧毀程度，更是清楚告訴極端氣候的可怕，國際層面必須合作加快減慢全球暖化速度。