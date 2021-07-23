河南暴雨增至56死逾757萬人受災　新密市2名幹部被洪水沖走殉職

河南多地連日暴雨成災，據初步統計，鄭州暴雨引發的洪澇和次生災害已導致56人遇難。其中鄭州新密市袁莊鄉衛生院公共衛生科科長靳曉娜、新密市發展和改革委員會副主任王俊傑遭遇洪水殉職。



據河南省應急管理廳提供的消息，截至今日（23日）晚上，河南暴雨已造成56人遇難、5人失蹤，救援工作仍在繼續。目前救援隊正對京廣路隧道進行抽排水，但隧道內仍有大量積水，已確認有人員遇難，具體人數還在核實中。

此次暴雨還造成全省133個縣（市、區）1306個鄉鎮757.9萬人受災，已緊急避險轉移585,193人，緊急轉移安置919,519人，需緊急生活救助208,033人；農作物受災面積576.6千公頃，成災面積168.2千公頃，絕收面積25千公頃.

7月20日，車輛在鄭州市街頭被淹。（新華社）

在鄭州下轄的新密市，袁莊鄉衛生院公共衛生科科長靳曉娜遭遇山洪殉職。事發在周二（20日）下午，衛生院院長樊彥平攜4名工作人員，下鄉到各村衛生室檢查防汛安全。因兒子和女兒暑假在家沒人照顧，院黨支部副書記孫建鋒帶著子女一同前往。惟返程經過一座漫水橋時突遭山洪，醫療檢查車被沖進河道。事後3人獲救，4人失聯。

據悉，失聯者為樊彥平、院公共衛生科科長靳曉娜、院CT檢查室負責人兼辦公室職員樊宏揚、孫建鋒8歲的女兒。其中靳曉娜遺體於周三（21日）尋回，還有3名失聯者還沒有找到。

新密市發展和改革委員會副主任王俊傑不幸遇難。（微博）

此外，新密市發展和改革委員會副主任王俊傑也因在洪水中不幸遇難。周二晚上7時左右，王俊傑和新密發改委的同事一行4人前往當地災區查看災情，途中遭遇洪水，4人被沖散。王俊傑的遺體於昨日（22日）尋回。據親屬張女士回憶，王俊傑當日去查看附近的糧倉，結果返回的時候遇到洪水沖斷道路，他反覆繞路最終繞到了出事的地點。王俊傑的其餘3名同事已分別獲救。