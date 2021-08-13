十年人口普查出爐：白人佔比首次下降 預示一個怎樣的美國？

美國普查局（United States Census Bureau）昨天（12日）公布了十年一度的人口普查報告。數據顯示，非拉丁裔白人人口佔比錄得有紀錄以來的首次下降，同時其他少數族裔，包括拉丁裔、非裔及亞裔，其人口佔比均錄得升幅。這預示着美國正變得「更多元」，但社會要走向「更共融」的挑戰也越大。



根據美國普查局的最新數據顯示，白人人口佔全國總人口比例首次跌破六成，十年間從2010年的63.7%，下降8.6%至2020年的57.8%。這也是美國歷史上首次錄得非拉丁裔白人人口佔比下降的趨勢。

根據美國普查局的最新數據顯示，白人人口佔全國總人口比例首次跌破六成。（Reuters）

種族多元化有改善

同一時間，美國少數族裔的人口升幅錄得顯着升幅。拉丁裔人口十年間上升了23%；亞裔人口則上升了超過35%；非裔人口亦上升了超過5.6%。

以全美人口最多的加州為例，當地拉丁裔人口已超越白人人口，佔全州人口比例的39.4%；白人人口比例現今則已下降到34.7%。

還有有趣一點，自稱自己出身屬於跨種族的白人（如拉丁裔白人），比十年前多出超過300%。以往，有很高比率的家庭選擇不回答自己的種族出身。這是一個間接佐證，反映國民愈來愈不介意透露自己的多元種族出身，這對社會整體包容性的發展有積極的意義。

「自有統計以來，現今的美國人口變得更加種族及宗教多元。」美國普查局官員Nicholas Jones向《衛報》表示。

美國國民似乎愈來愈不介意透露自己的多元種族出身。（Reuters）

是次人口普查亦反映出，美國人口正不斷從中西部及東北部，向南部和西部遷移；鄉郊人口亦不斷往近郊和城市地帶遷移，導致過去十年美國各大都會地區的人口持續增長──儘管全國整體出生率卻不斷下降。

這也意味着城市化和士紳化的速度將一直持續加快，隨之而來的一系列城市治理問題和社區種族矛盾也可能會因此升溫。

美國普查局官員指出，現今美國人口比以前任何時候都更加種族及宗教多元。（Getty Images）

選區劃分的變動

由於國會將會依據普查局公布的人口數據，按比例調整各州的國會議員席位，以及地方選區劃分。根據這份普查數據，明年舉行的中期選舉中，會有13個州的聯邦眾議員席位出現數目增減的情況，譬如：德州將會多獲兩個眾議院席位；科羅拉多州、佛羅里達州、蒙大拿州等五州將多獲一個席位；加州、紐約州、密歇根州等七州將各喪失一個席位。這些人口分布變化，也可能會影響到2024年總統大選各州的選舉人票分布。

雖然，在白人佔比下降的趨勢下，表面上看來對民主黨較為有利。然而，《華爾街日報》分析指，由於共和黨在各個州政府層面上擁有較多權力，在未來十年的選區重劃過程有較多優勢。

獨立選舉研究組織Cook Political Report指出，共和黨在全國187個選區擁有重劃該選區的「最終決定權」；民主黨只有在75個選區中擁有「最終決定權」。而共和黨具優勢的地方選區，好一些是位於德州、佛羅里達州、喬治亞州這些關鍵「搖擺州」內。未來這些選區重劃的細微變化，將對明年的中期選舉產生關鍵影響。