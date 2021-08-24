疫情、經濟不明朗　馬來西亞收緊「第二家園計劃」雪上加霜？

馬來西亞新任首相、巫統副主席伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）於8月21日宣誓就職，意味昔日主宰大馬政壇超過60年的巫統時隔三年重返執政。然而，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國盟政府因防疫及推動經濟復甦不力而飽受批評，新政府能否迅速扭轉前朝執政17個月以來的缺失讓人疑慮，與此同時，當局近日收緊港人熱門的「第二家園」計劃亦擔心會進一步拖累國家經濟復甦。



現年61歲的伊斯梅爾，早在1985年成為執業律師，2004年加入簡稱巫統的政黨馬來民族統一機構成為議員，並在2008年擔任青年與體育部長，其後曾領導多個政府不同部門。2018年5月，巫統及其領導的聯盟國民陣線於全國選舉失利，馬來西亞變天後伊斯梅爾開始出任巫統副主席。

去年，領導土著團結黨的慕尤丁上台，與巫統組成「國民聯盟」，伊斯梅爾回歸政府擔任國防部長。今年7月，慕尤丁為進一步拉攏巫統支持，讓伊斯梅爾出任副首相。

伊斯梅爾面對的挑戰著實不少。(Reuters)

伊斯梅爾所屬的巫統在2018年因涉及高達數十億美元的馬來西亞主權財富基金一馬公司（1MDB）弊案而失掉執政權。雖然，巫統再次上台及伊斯梅爾一向仕途順利，惟外界認為在當今大馬政局下，這位新首相或面臨不少挑戰。

首先，伊斯梅爾目前在222席的國會內，取得其中114名議員支持，雖然數目過半，惟僅屬些微多數，絲毫不算穩固。有分析亦指，這是巫統首次由非黨主席的人選出任首相，或會引發黨內更激烈的派系鬥爭。外界現時估計，伊斯梅爾將籌組跨黨派聯合政府，試圖解決政治分歧問題。

馬來西亞的疫情近月轉趨嚴重。(Getty)

變種肆虐 大馬疫情失控

除了政局未穩，當地疫情同樣令人頭痛。人口約3,270萬的馬來西亞疫情持續居高不下，主要因Delta變種病毒株肆虐，自7月13日單日確診首度破萬後，當地新增確診感染新冠病毒的人數持續高企，甚至曾超過二萬；而在8月20日全國單日新增23,564宗病例，再創新高，累計病例已升至151.5萬宗，1.37萬人死亡。

據當地傳媒報導，當地近日新增死亡人數、加護病房收治人數，以及需要呼吸輔助器的患者人數都創下疫情以來的新高。其中，巴生河流域的新增確診案例佔大多數，其餘包括該國工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）及首都吉隆坡疫情同樣嚴重，分別新增8,549宗及2,163宗新增確診。此外，疫情重災區之一的雪州巴生醫院每日都有多架運棺車於門外排隊，準備運送感染者遺體。

馬來西亞許多醫院的壓力很大，有醫生指部份新冠患者無法得到適切治療。(Getty)

吉隆坡醫生Sarah Aliah Azman指出，因缺乏充足病床或醫生，近月大量新冠病人無法接受適當治療。馬來西亞傳染病專家Vinod Balasubramaniam則表示：「國家正處於嚴格的封鎖狀態、許多人失業且自殺率令人關注，而最重要的是衛生系統正承受着巨大壓力並處於崩潰的邊緣。」

雖然，馬來西亞的疫苗接種計劃的步伐已明顯加快，當局開設了大量接種中心，目前全國逾半人口經已至少接種一劑，三分一人口完成兩劑接種。但由於伊斯梅爾在前任首相慕尤丁下台前，正是領導抗疫工作主要官員之一，因此在國家疫情嚴峻時，伊斯梅爾遭民眾指摘抗疫不力，未來當局能否迅速有效控制疫情，很可能會影響這位首相的政途。

不少大馬人對當局推動經濟復甦的步伐感到不滿。(Getty)

收緊「第二家園」 恐傷及經濟

另一個挑戰是推動經濟復甦。在疫情下，馬來西亞的經濟備受打擊，當地自今年6月起再度封城，至今變成「無限期延長」，當地民生大受影響，因此伊斯梅爾政府如何挽救經濟將成為重要關鍵。

在2019年，吸引海外移民的「第二家園」計劃在2019年在全球接獲逾7,900份申請。然而，馬來西亞政府早前為確保移居計劃符合當地經濟效益，提高了「第二家園」計劃的10項申請門檻，包括長期居留證由10年縮至5年、提高流動資產要求至150萬令吉（約276萬港元）、外地月入要求等，同時亦增設新條件，要求申請者1年內最少有90日需在大馬定居。

MM2H十大加辣條件

1/ 一年內必需身在大馬或在大馬定居至少累積滿90天

2/ 外國收入需至少每月4萬令吉以上

3/ 至少一百萬令吉存款（其中50萬可取出用於賣樓/醫療/孩子教育）

4/ 符合資格將分為兩個類別，即35至49歲，以及50歲以上人士

5/ 申請者及其家人都需提交良民證

6/ 長期居留證從原有10年改為5年，符合資格者可續簽

7/ 需申報至少150萬令吉的流動資產

8/ 每增加一位扶養人士（孩子或父母），需在儲蓄戶頭增加5萬令吉存款

9/ 證件收費從每年馬幣90令吉提高至500令吉，且像申請人徵收馬幣5000和每名家屬馬幣2500令吉的處理費

10/ 申請人及家屬的證件更新，更換主申請人、更換申請人及家屬國際等，都必需進行及通過安全考慮



馬來西亞「第二家園」以往由於計劃門檻條件較低亦容易成功，備受港人歡迎，自2019年的查詢和申請都急增。有移民顧問表示，相關的「辣招」可能會進一步令香港申請人卻步。

外界擔心收緊第二家園計劃，或進一步阻礙馬來西亞經濟復甦。(Reuters)

對於是次收緊措施，沙巴房地產發展商公會會長拿督蔡順平呼籲，當局在國家目前的惡劣條件下，應重新考慮放寬實行上述要求，以免阻礙了經濟增長與復甦。他認為，由於馬來西亞經濟受到疫情的嚴重影響，故現時更加需要外國的投資和消費，以此來提振國家經濟。

蔡順平又指，是次收緊「第二家園」的做法或會令該國成為輸家，因計劃還需要與泰國、新加坡和澳洲等其他國家競爭。他坦言：「若政府提出如此高的資金要求，申請人其實有很多選擇，隨着新的現金和收入要求，申請人可以輕易地在其他國家獲得永久居留簽證，而不僅是大馬第二家園計劃提供的5年通行證。」