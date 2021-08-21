從律師到馬來西亞新首相　伊斯梅爾將面對三大挑戰︱新聞背後

撰文：成依華
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馬來西亞政局轉趨明朗，巫統副主席伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）成功拜相，在8月21日宣誓就任。當地傳媒形容這位律師出身的政壇人物仕途順遂。不過在如今的大馬政局下，新首相將面臨三大挑戰，包括需收拾政壇亂局、應對不斷升溫的疫情與拯救經濟。

現年61歲的伊斯梅爾，早在1985年成為執業律師，然後到了2004年，已加入政黨馬來民族統一機構（UMNO，簡稱巫統）的他成功躋身國會成為議員，並在2008年擔任青年與體育部長，此後在政府領導不同部門，至2018年5月，巫統及其領導的聯盟國民陣線在全國選舉失利，馬來西亞變天，之後伊斯梅爾開始出任巫統副主席。

馬來民族統一機構（巫統）提名副主席伊斯梅爾擔任馬來西亞首相。圖為他8月19日與國家元首會面前，在吉隆坡向群眾揮手。（Reuters）

2020年，領導土著團結黨的慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上台，與巫統組成「國民聯盟」，伊斯梅爾回歸政府擔任國防部長，到了2021年7月，慕尤丁為了進一步拉攏巫統支持，讓伊斯梅爾出任副首相，他便擔任此職直至慕尤丁下台。

伊斯梅爾成為新首相，令巫統自2018年失去執政黨地位後，能夠再度執掌大權，對它來說自然是喜事，但這位政壇老手如今也面對眾多挑戰：

1. 政壇亂局

伊斯梅爾目前在222席的國會內，取得其中114名議員支持，雖然數目過半，但僅是微弱多數，並不穩固，甚至在巫統內，伊斯梅爾並非首選，巫統總秘書馬斯蘭（Ahmad bin Haji Masla，暫譯）8月18日透露，伊斯梅爾其實是第3人選，在巫統主席與署理主席之後。

新加坡《聯合早報》引述分析人員指，這是巫統首次由不是黨主席的人選出任首相，相信會引發黨內更激烈的派系鬥爭。外界估計，伊斯梅爾將籌組跨黨派聯合政府，試圖解決政治分歧問題。

2021年8月16日，時任馬來西亞首相慕尤丁宣布辭職，圖為當天他發表電視演說（AP）

2. 升溫疫情

馬來西亞的新冠肺炎（COVID-19）疫情正不斷升溫，8月20日單日新增23,564宗病例，再創新高，累計病例已升至151.3萬宗。

在前任首相慕尤丁下台前，伊斯梅爾正是領導抗疫工作的主要官員之一，因此在國家疫情嚴峻時，伊斯梅爾遭民眾指摘抗疫不力，他未來能否控制疫情，將決定他的民望高低。

圖為馬來西亞國家王宮，國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）8月20日宣布由伊斯梅爾出任新首相（AP）

3. 復蘇經濟

在疫情之下，馬來西亞的經濟受打擊，當地在2021年6月起再度封城，但由於未能壓低確診數字，令封城變成「無限期延長」，民生大受影響，伊斯梅爾政府如何挽救經濟成為關鍵。

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