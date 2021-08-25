撤離期限倒數一周　美國還能「拯救」多少阿富汗人？

雖然G7領袖在視像會議上敦促拜登延長撤離期限，但美國總統拜登（Joe Biden）周二（24日）宣布將不會延長撤離期限，意味行動進入倒數最後一周的階段。塔利班領袖亦形容8月31日將會是外國軍隊離開撤出阿富汗的死線，此後不會容許任何阿富汗公民離國。在這大限之前，西方能「救出」多少阿富汗人，當中又有多少真正能獲得歐美國家收容或庇護？



目前，喀布爾仍有約6,000名留守當地的美軍正協助美國公民、獲予特別移民簽證（Special Immigrant Visas，SIV）的阿富汗人撤離喀布爾。德國、法國、意大利及英國等亦正進行小規模的撤離行動。

部分阿富汗民眾撤離後，飛抵西班牙一個機場。（AP）

距離8月31日的美軍撤離期限還有剛好一周，但進度極之緩慢，目前仍有數以千計的阿富汗民眾圍在喀布爾機場等候，希望離開。機場外又不時爆發零星衝突，有塔利班分子向天開槍。阿富汗獨立人權委員會主席Shaharzard Akbar形容，情況是「失敗之中的失敗」。

截至周二傍晚，美軍已一共撤走超過70,700人，但除了美國公民將轉飛美國本土，其他的阿富汗人都被送到第三國暫避。現時喀布爾的撤離行動正日以繼夜地進行。

然而，美國官員一直拒絕透露具體需要撤離的人數。《紐約時報》引述官員報道，相信還有數以千計的美國公民仍然身處阿富汗，而無法安全到達喀布爾機場；而過去20年為美國政府工作、擁有特別簽證資格的阿富汗人多達數以萬計。

美軍駐德國空軍基地，一名美軍彈小結他，逗樂撤離阿富汗的孩子。（AP）

獲撤離者能順利抵美國？

美國政府給予為華府工作的阿富汗人提供「特別移民簽證」（SIV）其實早在2009年已經設立，意味為這些阿富汗人及其家人提供赴美永居的渠道。在塔利班攻入喀布爾之前，已有數個航班接載阿富汗SIV申請人飛抵維珍尼亞州的李堡（Fort Lee），這些申請人已屆審批的最後階段。

國務院發言人於上月中曾透露，約二萬份申請正處於不同的審批階段。當中大多數情況下，申請人不會獲准由阿富汗直接撤離至美國。現時，接載阿富汗人離開喀布爾的飛機一般都先飛往卡塔爾及科威特，申請人於當地等候漫長的資格審批程序，包括通過生物及背景查核等，才能獲遷到美國或其他國家。



這意味現時身處卡塔爾、科威特、德國等第三國的阿富汗人，需要在當地滯留多久仍是未知之數。

至於沒有SIV資格但已撤離喀布爾的阿富汗人，例如為美國傳媒及非政府組織工作的人、女權組織成員等，仍有資格申請美國的難民庇護。另外，英國內政部18日宣布將第一年將接收5,000名阿富汗難民，並在未來5年合共接收20,000萬人。

事實上，阿富汗長年處於動盪，難民問題早已存在。而且，絕大多數的阿富汗都是徒步逃離家鄉，鄰近國家包括巴基斯坦、伊朗、印度早已有大量阿富汗難民聚居。以去年為例，巴基斯坦接收逾143萬阿富汗難民，伊朗接收了78萬，反觀美國僅接收1,592人。在過去20年來，美國接收的阿富汗難民人數共計只約20餘萬。

歐美歷年收容數目少

在2020-2021財政年度，美國只批准了495個阿富汗SIV申請人，相對目前約20,000份候批申請個案，這個獲批數目可謂相當之少，何況另有70,000合資格阿富汗申請者及家屬。

美國1980年制定難民法案，提供了合法渠道收容逃離戰爭、暴力、政治迫害的人。但過去40年來，美國收容全球難民的數字正明顯下降，由1980年收容約20萬人，至2019年只收容50,000人。

德國本來已為阿富汗難民主要收容國之一，但如今面臨更大壓力。(AP)

歐洲亦是阿富汗難民過去數十年來的熱門目的地，單在2015至2016一年間，30萬阿富汗難民到達歐洲，數目僅次敘利亞難民。不過，阿富汗難民在歐洲為數尚少，而且相當分散，其中以德國為最大收容國。在今年頭一季，全歐盟只有7000名阿富汗獲批永居或臨時逗留資格。在接收阿富汗難民問題之上，歐洲顯得並不積極。

8月31日之後，美軍將會完全撤出阿富汗，把美國公民全部帶走也意味撤離行動正式結束，但是西方國家目前只答應接收少量阿富汗難民。加拿大及英國表示各接受二萬人，奧地利及瑞士亦已表明拒絕大量收容。近年來經已接收350萬敘利亞難民的土耳其，亦強硬地表明不欲成為「歐洲的難民倉庫」。

不能回家的阿富汗人

在喀布爾機場外渴望離開的阿富汗人，只是亟待援手的其中一小撮。聯合國難民公署估計，2021年以來因戰亂而逃離國家的阿富汗人已有多達50萬，當中絕大多數為婦孺。同時，絕大多數阿富汗的落腳點不在西方，而且上述提到的巴基斯坦和伊朗。自1986年以來，估計接近500萬阿富汗人逃到這兩大鄰國。

8月23日，印度德里大批阿富汗人集結在聯合國難民公署辦公室外示威，促請印度給予難民資格。（AP）

在印度同樣亦有上萬計的阿富汗難民，大部分居住於德里。逃離阿富汗的Khatera Hashmi本來為一名女警，去年10月在下班回家途中遭到塔利班分子槍擊，更遭其中一名襲擊者用刀挖掉雙眼。當時懷孕五月個的她存活下來，拋下兩名孩子給婆婆照顧，跟丈夫逃至印度。

在印度要取得正式難民資格也是痛苦而漫長的過程。Hashmi的丈夫既要照顧她，還要照顧初生女兒，難以出外工作，三餐都成問題。塔利班掌權後，Hashmi深信已永遠不能回到家鄉，與兩名孩子分隔二地令她飽受煎熬。但她說：「如果我回到阿富汗，塔利班或者會斬掉我雙腳。」

美國撤軍阿富汗在望，似是這場「最長的戰爭」之終結，然而對於無數阿富汗難民而言，這是痛苦和失望的開端。