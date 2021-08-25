在阿富汗華商：變天後塔利班「關切」頻頻

阿富汗變天以前，絕大多數的在阿富汗華人都已經陸續撤離，但在阿富汗經商20年的余明輝再三考慮後，決定留在首都喀布爾的中國城。除了上周的動盪及現在機場周邊的亂局，喀布爾巿內居民生活大體如常。余明輝向《香港01》記者表示，眼下的塔利班，為儘快恢復社會和經濟秩序，對中國城一眾華人「照顧有加」。



8月19日，中國商人余明輝在微博上寫道：「且不論外面是『biu biu』的槍聲，還是轟隆隆的飛機聲，管他是美，還是英，我們依舊『吃喝玩樂』，工作生活兩不誤」。連日來國內親友媒體多有擔憂，他向大家報平安：「我們都很好！」

2002年，余明輝作為塔利班倒台後首批來到阿富汗的華商，在這裏從事經貿業務已有20年之久。期間，他和商業夥伴共同投資建立了明海鋼鐵廠、首度將阿富汗當地的青金石礦引入國內，並見證了喀布爾中國城的成立。

圖為8月19日，塔利班武裝分子在阿富汗首都喀布爾巡邏。（AP）

守衛中國城

去年1月以後，大使館就出於對同胞的關心，多次勸大家回家，但余明輝再三評估，最終決定留下。

我們絕不像以前的警察局安全局一樣收你們錢，我們甚至帶上饢餅（當地一種傳統麵餅）來保護你們。 塔利班分子向在阿富汗華商說

而塔利班進城掌權，正逢他與當地合作的業務進入關鍵期，余明輝向記者透露，他與當地許多合作方「有不可中止的合約」。而且，更不希望給合作方留下不好的印象，讓對方覺得「中國人能力低、執行合同的效率低，有個風吹草動就撤離」。

風險無法徹底避免，但是為了儘可能確保安全，余明輝早早開始準備。「中國城前面有一個廣場，15天之前我們就開始起圍欄、花壇」，「外面的人沒法進來的」。中國城內中國人辦公、居住的獨立區域，也變成了全封閉式管理，以防護網圍住，「還有兩個退役的特種兵，日夜和我們在一起」。

中國城內員工在樓內加裝防護網。（微信公眾號：阿富汗工貿）

來自塔利班的「關切」

塔利班奪權已經過去一個多星期，余明輝稱，民眾生活已經大體恢復正常，街上70%的商鋪都重新開門營業，但也少數部門沒有恢復運轉。

前些天，余明輝和同事有些手續要辦，辦公室的阿富汗人去了警察局，但警察局沒有人，只好找到塔利班的辦公室，職員向上匯報，轄區的塔利班指揮官告訴中國城人員：「有什麼問題儘管說」。

類似的消息，過去這些天塔利班反覆通過阿富汗人向余明輝和同事傳達：「有什麼困難，儘管跟我們說」、「我們絕不像以前的警察局安全局一樣收你們錢，我們甚至帶上饢餅（當地一種傳統麵餅）來保護你們。」

此次政權更替，喀布爾的塔利班雖並未與政府軍發生激烈衝突，但民眾普遍擔憂趁火打劫的情況——「阿富汗發生過這種情況。」近幾天，新聞中更報道有盜賊假扮塔利班行竊的事件。

8月18日上午，余明輝外出購物，喀布爾市內一片安靜：「沒有槍聲，只有樓下不斷來買饢的人走來走去。」（微信公眾號：阿富汗工貿）

余明輝稱，「中國城在阿富汗就只有（我們）這一家（留守），他們也希望我們起到一個標誌作用，帶動一下整個社會恢復」。「不管他怎麼執政，他都需要商業（運轉）」。

「中國人是建設者」

與中國之間的貿易往來，對於阿富汗而言或許格外重要。阿富汗礦產資源豐富，但因為長年戰亂、基礎設施和設備等均落後，阿富汗一直以來未能充分開採和利用這些礦產資源。 余明輝初到阿富汗時，從河北鋼鐵集團請來了工程師，註冊開設「明海鋼廠」，開始做起了阿富汗戰後重建的事情。不僅把青金石及一些礦產大規模引入中國市場、幫助採礦工人銷售，近年更引進了電纜、塑料包裝、油漆、日化、服裝鞋子等六家工廠。

此前，中國城人員於總統辦公室的一次工作會議。（微信公眾號：阿富汗工貿）

余明輝形容，這些成績在當地為華商贏得了很好的口碑，媒體亦開始報道，稱「中國人是建設者，美國人是侵略者」。

余明輝表示：「不管是塔利班還是（舊政府）總統，不管誰當家，中國支持他們的經濟發展，所以都想跟中國人合作。」

不過，眼下留在阿富汗的中國人寥寥無幾。儘管塔利班竭力促進當地社會秩序的恢復，但撤離的海外投資者什麼時候能回來則說不準。余明輝也認為：「（回來的）困難很大，不能說一個都回不來吧，外交系統現在還沒有恢復，商務簽證、旅遊簽證都辦不了，所有東西都沒恢復。」