阿富汗局勢｜塔利班與反抗軍「東北激戰」　稱已圍困潘傑希爾谷

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日開進首都喀布爾後，「反塔勢力」以潘傑希爾山谷（Panjshir Valley）為據點並謀求反撲，過去1週亦奪取一些已落入塔利班手中的地方。塔利班23日稱已包圍的反抗勢力，但會尋求和談，而非開戰。反塔利班勢力則稱，伏擊了塔利班，對方潰逃而去。
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在Twitter表示，塔利班戰士駐紮在潘傑希爾附近，從3個方向展開包圍，「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）正嘗試和平解決這個問題。
ولسوالی های بنو، پل حصار و ده صلاح بغلان به گونه کامل از وجود دشمن شریر تصفیه گردید.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021
مجاهدین از استقامت های بدخشان، تخار و اندراب درنزدیک پنجشیرمستقر شده اند.
شاهراه سالنگ باز است و دشمن در داخل پنجشیر تحت محاصره قرار دارد.
امارت اسلامی تلاش دارد تامشکل از راه مسالمت آمیز حل شود.
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反抗勢力的數個帳號駁斥被擊敗的說法，反指塔利班已遭埋伏和擊潰。由於戰事發生在難以抵達的偏遠山區，雙方說法都無法被核實。
印度新聞網站Republic World在23日獨家報道，安達拉卜（Andarab）發生襲擊，約300名塔利班武裝分子喪生。