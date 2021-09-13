D.P逃兵追緝令｜比電影情節恐怖　韓國新兵虐死真人真事更殘忍

《D.P：逃兵追緝令》內容高度還原軍隊裏所發生的霸凌事件，受害者哀傷地說出：「你明明知道，可是你什麼都沒做。」狠狠戳中旁觀者的心理，讓所有觀眾感同身受、陷入一陣沈思。



事實上，韓國2014年曾發生尹姓二等兵遭上兵、兵長圍毆致死的慘劇，已故受害者當年僅20歲，身高只有162公分、體重52公斤，體態瘦小的他，成了軍隊裏最容易被欺負的對象。

尹姓二等兵（윤승주，音譯：尹勝柱）遭殺害事件，2014年在韓國鬧得沸沸揚揚，根據軍隊同袍的陳述，他時常被上兵及兵長欺負……

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從尹姓二等兵所寫下的日記來看，起初進入軍隊時，他的性格開朗、活潑，對每件事情都充滿熱情，卻在遭到欺凌後，個性漸漸變得沈默，日記裏還寫着，每次都很期待會面時間，與家人見面的短暫時刻，成了他唯一的精神支柱。

怎料，尹勝柱努力苦撐士官欺凌，最後還是發生憾事，某次，他買了冷凍食品吃，4位上兵及兵長不滿他吃東西發出「嘖嘖」聲響，又是一陣暴打圍毆，重擊腦部、胸部、腹部等部位，當他被打到意識不清求饒時，4位施暴者認為他在裝病、絲毫沒有停手的意思，直到他被打到心臟驟停，一群人才發現不對勁緊急被送入醫院，可惜為時已晚，最後宣判腦死，整起施暴過程不到1個小時的時間，一條年輕生命就此逝去，這宗軍中欺凌案才因此被曝光。

尹姓二等兵遭毆致死發生於2014年，值得一提的是，《D.P：逃兵追緝令》時代背景也是設定於2014年，因此戲劇播出後，軍中霸凌行為重新獲得關注，且台詞裏的每句話，還深深打醒了在場的旁觀者，使得該劇成為2021年度黑馬戲劇。

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