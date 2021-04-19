日本14歲女生長期被同學欺凌逼拍裸照　失蹤38天融雪後終發現遺體

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-20 10:19

日本北海道一名14歲的女中學生廣瀨爽彩，長期受到學長姐性虐待及霸凌，被強迫拍下的裸照還被學姐放到LINE上廣為流傳。霸凌情況持續多年，直到今年2月廣瀨爽彩突然失蹤，逾一個月後部分雪融，才被人見到她冰凍的遺體原來就埋在一處公園的積雪之下。

綜合日本YAHOO與《週刊文春》報道，廣瀨爽彩今年14歲，在單親的家庭中長大，原是該好好讀書及和朋友開心玩樂的年紀，卻因為長年遭到同學性虐待及霸凌而過得非常不快樂。

廣瀨爽彩自2019年4月進入北海道旭川的一所中學後，人生對她來說很快就變成煉獄。她不但被強迫拍下自己的裸照分享給學長，照片之後的去處更像「公式」一般，被與學長一夥的學姐流傳了出去，開始在網絡上被大家傳閱。

▼▼▼點擊了解詳細案情▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

事件引起日本網友譁然，台灣網友在ptt分享後，許多網友也湧入回應，「好可怕」、「發生在身邊的話絕對會讓那些人好看」、「希望下輩子能有個好的人生」、「學校也太爛了吧」等。

同場加映：沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始 11歲小學生勇抗校園性暴力 韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34 + 34 + 34

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】