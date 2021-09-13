無脆香雞翼如「世界末日」：如何揭示當前全球快餐業供應危機?

香港麥當勞於周日（11日）宣布暫停供應不少港人至愛的美食脆香雞翼，令許多人感覺有如「晴天霹靂」。事實上，在目前全球供應鏈混亂、航運延誤的情況下，世界各地餐飲行業都受衝擊，雞翼等肉類缺貨的情況比比皆是，而且更是價值飛漲。



雞肉往往為最歡迎的快餐肉類食品，兩疫情期間，多了人留在家中防疫，帶動世界各地的外賣食品需求急增，雞翼、炸雞等雞肉食品的需求亦有所上升。同時，對於食肆而言急凍雞肉產品無論在包裝和運送上都較其他食物更易處理，適合疫下經營方式和衛生要求。

美國今年初的雞肉價格相對還算便宜，加上當時防疫封鎖的措施，令不少餐廳的雞肉庫存迅速膨脹。許多快餐連鎖店如麥當勞、KFC、Wendy's等紛紛推出雞肉相關的新產品，如雞肉三文治、脆炸雞條、雞肉漢堡、雞翼等。其中，雞翼的銷售在疫情下增長驚人，珍寶雞翼的價格更創下每磅2.92美元的記錄新高。據市場研究機構NPD的數字，今年3月美國快餐業的雞翼產品較去年同期大增33%。

雞翼等雞肉食品在疫情期間成為不少快餐食肆餐牌上的首選。(Getty)

目前，世界主要雞肉出口國包括美國、巴西、中國、歐盟、泰國等。據美國農業部數據統計，2018年美國雞肉生產量達1,900.4萬噸，佔全球雞肉生產量的20.55%，為全球最大；它同時是最大的雞肉消費國家。美國本地嚴重供不應求，全球供應不足也在難免。雖然今次供應本港麥當奴脆香雞翼的產地來自泰國。

然而，隨着目前的雞肉短缺加上相關價格大幅上升，不少餐廳食肆因經營成本急增而不得不暫時停止供應相關的產品。在美國，另一快餐巨頭肯德基（KFC）近期亦透露，因應無骨雞肉的供應不足，決定暫時不再在電視廣告上宣傳相關產品。傳統上，美國消費者對於無骨雞肉產品的需求一向強勁，當地不少快餐業如麥當勞、Burger King、Popeyes等也大賣相關產品。

公司深明「無雞不歡」的顧客對產品停售不是味兒，還特意在分店門外貼上通告，要求顧客「善待員工，因這並非他們的錯」。肯德基美國總裁Kevin Hochman早前接受美媒訪問時表示，集團將專注於帶骨雞肉等其他擁有豐富庫存的產品。

除了麥當奴和肯德基大受影響外，美國各地的一些餐飲企業亦不得不從菜單中削減雞翼和雞肉招牌菜，或者調高價格以滿足市場需求。

事實上，美國的雞肉供應短缺早於今年5月便經已出現，甚至曾一度數星期沒有雞翼賣。Wingstop行政總裁Charlie Morrison表示：「雞肉整體供應受到限制，包括所有部位的供應。今年以來連骨雞翼的成本增加了26%。」

有見於部份雞肉供應緊張，部份快餐食肆選擇停業，如英國烤雞快餐連鎖店Nando’s，早前因沒有雞賣而被迫暫停約70間分店的營業；以雞翼為主的美國快餐店Wingstop，早前則因應沒有足夠雞翼，只能改賣美國人較不喜歡的雞脾。

不少歐美國家出現雞肉短缺的情況。（Getty）

人手不足 雞肉價格飆升

上述美國雞肉短缺的情況，在現時全球供應鏈大混亂的環境下並非特例。早前，英國、澳洲等地亦有發生。英國家禽委員會表示，由於農場和加工廠的面對供應緊張和經營問題，行內的產量削減了多達10%。

導致雞肉供應緊張的其中一個關鍵是勞動力的短缺，這同樣正在困擾着全球餐飲行業。全球不少雞肉供應商面對的其中一個難題是，疫情下無法獲得足夠的人手滿足日常產量。由於處理雞肉嫩肉需要大量勞動力，需要人手和時間去骨，從而導致了現時的延誤和短缺。

世界多國的雞肉工場正面臨人手短缺的情況。(Getty)

正如美國餐廳老闆Greg Duell表示：「雞翼工場在留住和招聘員工方面遇到了麻煩，當這種情況發生，他們無法快速處理雞隻。結果他們被迫繼續餵飼牠們，導致飼料成本上升，最終雞隻越養越大，卻無法處理造成損失。」

肉品加工企業Pilgrim的行政總裁Fabio Sandri表示，人手短缺影響了其工廠可以生產的產品，惟他認為這無阻雞肉的強勁勢頭繼續下去。

據市場研究公司 Urner Barry的資料顯示，今年初以來，雞胸肉的價格翻了一倍，雞翼的價格也創下了歷史新高。至於雞肉主要重點產品的去骨去皮雞胸肉，去年平均每磅約1美元，現時的價格則為每磅 2.04 美元，遠高於過去十年平均價的每磅1.32美元。

雞肉食品價格近期上升不少。(Getty)

衝擊全球快餐業

其實，困擾着全球快餐業的不單只有雞肉供應，還有許多一系列的問題。例如，麥當勞表示，經已將奶昔和部份樽裝飲品從所有英國分店中刪除，以應對嚴重影響業界的供應鏈問題；公司早前亦於台灣部份分店停售早餐主角之一的薯餅。

有美國顧問公司指出，新冠肺炎疫情令全球經濟活動中多個環節的人力供應短缺，此對食物及農業領域衝擊龐大。主要原因是這些行業是全球自動化程度最低的產業，加上利潤偏低，成本上升就自然轉嫁予買方身上。據聯合國糧農組織（FAO）的指數顯示，今年7月食物價格按年上漲31%。

珍珠奶茶缺珍珠

近期，美國食品製造批發商Sysco、United Natural Foods等分別傳出生產延誤的問題，受影響範圍由燻肉、吐司至椰子水等產品都有。此外，英國部分食肆亦出現麵包、肉類短缺，當地麥當勞的奶昔亦因缺貨而停售。

全球快餐業目前還面對其他不少影響，包括缺少包裝茄汁、珍珠奶茶的粉圓（珍珠）等。例如，國際知名的Heinz稱因疫情期間全球大量的外賣和送貨訂單，故難以滿足更多的需求。至於製作粉圓的木薯粉則供應緊張，由於疫情下亞洲出口出現嚴重擠堵，歐美不少國家面臨珍珠奶茶供應緊張的情況。美國珍珠奶茶連鎖店Boba Guys老闆Andrew Chau坦言：「部份公司經已用完庫存，或會陸續面臨倒閉潮。」

不少快餐食肆面對人手短缺的困難。(Getty)

另一個快餐業短缺的產品是燕麥奶，Starbucks、FreshDirect企業今年3月宣布，正面對燕麥奶供應短缺的情況。由於疫情打亂不少燕麥奶企業的擴充產量計劃，加上近年各國對燕麥奶的需求急劇上升，都導致相關供應變得緊張。

最後一個問題是，全球快餐業還面對人手短缺的情況。最近，由於快餐店勞動力短缺，美國俄勒岡州的麥當勞更降低原先16歲的招聘門檻，呼籲14及15歲人士前來應聘。在疫情期間，不少鄉郊就業人士從大城市中離開，令世界各地不少地方面對工人等勞動力短缺的情況。

由此看來，在疫情仍未見曙光的當下，世界各地多個行業仍舊會深受供應鏈大混亂的嚴重影響。未來還有可能出現類似今天麥當奴無脆香雞翼的「世界末日」景象。