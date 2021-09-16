加密貨幣｜水力資源過剩　老撾批准「挖礦」發大財

老撾政府最近批准了一項試點計劃，批准當地六間公司試行加密貨幣挖礦和交易。據英媒報道，這六間公司包括一間銀行和數間建築集團。適逢中國內地打擊加密貨幣，內蒙古、四川等地近月已停止所有虛幣「挖礦」活動。擁有水力發電資源的老撾，或者可乘機補上，開拓新財路？



人口超過700萬的老撾，疫情期間旅遊業受到嚴重衝擊，電力需求減弱，外匯收入同時遭嚴重削弱。加之應付疫情所加重的國家財政開支，國家負債近140億美元，令老撾當局必須尋找替代途徑來創造額外收入。加密貨幣挖礦和交易，或許可能是一條出路。

不過，值得一提的是，僅在8月份的時候，老撾中央銀行曾警告銀行、公司和民眾避免使用和謹慎交易加密貨幣。最新一輪舉措，顯示老撾政府對加密貨幣的態度出現大逆轉。

疫情期間，老撾人頭湧湧的旅遊業盛況已不復再。（Getty Images）

過剩水電用以「挖礦」

有分析員認為，老撾電力供應背後擁有水力資源的優勢，有助老撾本土企業發展加密貨幣挖礦事業。

「老撾具備十分充足的水力發電容量，但是當地本身其實不需要那麼多電力……而從事挖礦的關鍵要求，恰恰就是需要強大電力供應。」泰國諮詢公司Lyriant Advisory合夥人David Tuck解釋老撾發展加密貨幣的優勢。由於區塊鏈為求達致去中心化，需由多個節點同時進行電腦驗證──這一「挖礦」過程需要大量運算能力，同時也需要耗費大量電力資源。

過去幾個月，中國政府祭出挖礦禁令，促使大量挖礦公司和礦工「出逃」，到其他國家繼續從事挖礦事業。具備強大水電供應能力的老撾，或能藉此接收到一些來自中國的挖礦設備和技術人才。

「挖礦」過程需要大量運算能力，卻令它變成耗費能源的「吃電巨獸」。（Getty Images）

「發大財」變洗黑錢？

不過，在另一方面，位處金三角地區的老撾，素來以生產和走私販賣毒品而惡名遠播，跨國逃稅、洗黑錢等金融犯罪行為亦相當嚴重，國際組織財務行動特別組織（FATF）、聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）多次警告老撾政府，需要加大力度打擊跨國金融犯罪集團。

「當一些有着惡劣監管紀錄的國家，開始涉足像加密貨幣這類領域，人們就需要時刻保持警覺。」位於美國華盛頓的國家戰爭學院（National War College）專門研究東南亞問題的教授Zachary Abuza表示。《老撾時報》則報道，當地政府部門正與老撾銀行和國家電力公司合作，協商對加密貨幣行業的規管措施。

老撾將目光放在目前仍未有明確國際監管標準的加密貨幣行業上，會否給犯罪集團有機可乘，從尚未有完善規管的加密貨幣交易中非法牟利？老撾又會否再次成為跨國金融犯罪集團「洗黑錢天堂」？這值得有關當局警惕。