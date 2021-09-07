薩爾瓦多今起採用比特幣　首個國家實驗將帶來什麼啟示？

本周二（7日），薩爾瓦多將比特幣納入國家法定貨幣的法案正式生效。總統布克爾（Nayib Bukele）在法案生效前一天，公開披露薩爾瓦多政府現持有400個比特幣。他早前曾在Twitter說過：要在法案生效限期前「儘可能購買更多比特幣」，以作為國家儲備。



El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 6, 2021

布克爾提出比特幣法案時，表明其中一個目的，是容許海外薩爾瓦多人匯錢回國時，可以省卻大額電匯手續費。據估計，海外電匯每年佔上了薩爾瓦多全國生產總值的四分之一。

薩爾瓦多貨幣系統極不健全，過去僅一直通用美元為其主要法定流通貨幣，加上很大部分國民現在尚未擁有個人銀行戶口，這種獨特經濟環境給予比特幣一個彈性的應用空間。

圖為2021年5月3日，薩爾瓦多總統布克爾於聖薩爾瓦多的總統府出席會議。（Reuters）

根據薩爾瓦多政府的說法，民眾除了可以使用比特幣購物，還可以享用各種政府服務，包括以比特幣交稅和購置土地。

布克爾早前曾稱，比特幣將會經歷一條「學習曲線」，跟所有創新產品一樣，不能一蹴而就。他認為，儘管薩爾瓦多政府已公開背書比特幣，距離真正普遍應用於日常生活，仍需要花上一些時間和功夫。

不過，薩爾瓦多這做法是否真的能夠順利推行，主要還是取決於民眾「用不用」，以及「如何用」。薩爾瓦多市面有不少攤販已貼出「接受比特幣」的標記貼紙，但同時也有很多商戶對加密貨幣的價值存疑，有商販自認「因完全不懂」，不接受顧客以比特幣支付。

聖薩爾瓦多市面已有商戶接受比特幣交易。（AP）

《路透社》引用民調指出，很多薩爾瓦多人仍然擔心比特幣的波動性。

「有人說（比特幣價格）十分浮動，性質就跟股票市場很相似……大部分人都因為缺乏資訊而十分害怕這法案。」37歲的基層司機Ricardo Lopez說道。

同時，亦有批評者認為，薩爾瓦多採納比特幣，會導致嚴重的監管和金融系統風險，滋生更多像洗黑錢之類的金融犯罪。一旦比特幣價格下跌，手持比特幣的基層民眾必定首當其衝，蒙受巨大損失。

在首都聖薩爾瓦多，有一幅噴着「不要比特幣」（No Bitcoin）的塗鴉。（AP）

其實，除了薩爾瓦多，這半年來巴拉圭、巴拿馬、阿根廷等鄰近拉美國家的議員，紛紛乘機倡議己國政府，應跟隨薩爾瓦多接納比特幣為法定貨幣。

由於拉丁美洲國家的財政架構及官僚管治系統普遍脆弱，令加密貨幣成為拉丁美洲國家部分進步派政治人士倡議的財金方案，冀國家採納加密貨幣，以彌補國內財金系統的不足。薩爾瓦多當作全球首例，無疑將為其他拉美國家在未來試圖接受比特幣，迎來很大的鼓舞作用。

拉丁美洲國家的財政架構及官僚管治系統普遍脆弱，令加密貨幣有更大想像空間。圖為阿根廷布宜諾斯艾利斯市面。（Getty Images）

當然，由於加密貨幣市場至今仍未有明確的國際標準監管細則。加密貨幣跨境交易依然可能會造成重大監管漏洞，成為國際洗黑錢集團或非法投機人士的犯罪機會。

薩爾瓦多率先成為比特幣的實驗室，其案例將如何為世人帶來應用加密貨幣的啟示？這絕對值得大家持續觀望。