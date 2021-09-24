歐洲陷天然氣短缺危機　英國食品工業再次「躺槍」？

「（英國）絕不會出現被迫熄燈的情況。」英國商務部長關浩霆（Kwasi Kwarteng）本周在西敏寺對議員們這樣說，他還指控那些散播英國將陷入電能短缺的人為「危言聳聽之士」。

然而，過去幾周以來，包括英國在內，整個歐洲大陸天然氣供需失衡問題加劇，電價上漲之下，除了對缺電、無暖過冬等的擔憂，各國對電能需求較高的肉類生產、制化肥、水果及麵包等各類食物包裝均受到影響。關浩霆雖一方面試圖平復慌亂情緒，但亦承認英國許多家庭將面臨一個「非常艱難的冬天」。



在疫情暫時阻斷經濟後，全球的經濟復甦引起各地對天然氣需求驟增、價格上漲。而歐洲的氣價則在年內出現280%左右的增長，為受影響最嚴重地區。在歐盟降排減碳的目標下，歐盟對過渡性能源天然氣的依賴很快引發電價的抬升。

在西班牙和葡萄牙，電力批發市場價格達到每兆瓦時175歐元（約1600港元），為去年同時期價格的三倍左右；英國的價格則為全歐洲最高，達到每兆瓦時184歐元（約1680港元）。

2019年，位於德國首都柏林的天然氣能源站。德國政府在2019年末通過了新的碳稅協議，將在2021年對每噸二氧化碳收取25歐元，並在2025年增加到55歐元。在許多歐洲國家，天然氣成為減碳過程中的最佳過渡能源。（Getty）

歐盟各國危機湧現

為什麼歐洲國家會出現如此嚴重的天然氣和電價危機？

今年初，整個亞洲地區經歷了一場寒冬，中國、韓國、日本和蒙古等地，幾乎都錄得幾十年以來的低溫記錄，供暖需求因而激增，耗儘自身的天然氣儲備的亞洲國家趕忙進口天然氣。

隨之而來的高溫天氣又加大了冷氣機的耗電量，加上中國疫後經濟活動的迅速恢復，迅速增長的能源需求使得卡塔爾等液態天然氣出口國，將供應從歐洲轉向中國。同樣「拋棄」歐洲轉向中國市場的還有俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）——歐洲最重要的天然氣供應商。

一般而言，歐洲各國會在夏季、供暖需求較低因此天然氣價格也偏低的時候增加儲備，作為冬天能源不足時的緩衝，但今年卻由於供應不足而無法在寒冬過後完成補給。到了9月，北海上的風停，無疑給本就嚴峻的能源和電價危機雪上加霜。

一個位於英國利物浦市附近海域的海上風電場，該風電場共有25個風機。（Getty）

路透社引述分析人士指，儘管目前調低經濟增長預期仍為實尚早，但目前看來，此次危機給經濟活動造成的衝擊似乎無可避免。

英國食品危機加劇

歐洲各國紛紛推出電價限制等緊急措施來支持商家或付不起電費的家庭，當中真正感到大難臨頭的恐怕還是英國政府。天然氣在歐洲整體能源結構佔比為20%，在英國這一比重則為前者的兩倍。與此同時，英國對風能的依賴也更加嚴重。《華爾街日報》引述英國國家電網消息指，去年英國有四分之一的能源供應來自風電站。

能源產業之外，面對嚴重人手荒的英國食品工業再次「躺槍」。由於水果、麵包等許多食品在包裝時需要填充二氧化碳來保持食物新鮮、防止細菌滋生，而食品級二氧化碳的主要來源為高能耗的化肥工廠，這些工廠會將化肥生產過程中產生的大量二氧化碳作為副產品加工銷售。但在天然氣價格飆升之下，英國已有兩家大型化肥廠停工，食品級二氧化碳供應亦因此減少了60%。

這個聖誕無火雞？

此外，在屠宰過程中運用二氧化碳的肉品生產、汽水生產等均受到影響，給本來就因為勞動力短缺、尤其是貨運司機人手不足而受影響的食品供應鏈又一個重創。英國今年的冬天，缺的可能不只是電，基層民眾飽腹或許都成問題。

據路透社9月23日報道，火雞供應商已發出警告稱，若然二氧化碳短缺的問題不解決，英國在今年聖誕節將無法依照傳統吃到火雞。連鎖超級市場集團Tesco則向官員稱，在部份城市的超級市場，碳酸飲料與瓶裝水貨架已遭掃空。