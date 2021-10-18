Facebook元宇宙「基地」落戶歐盟　 大肆招聘一萬人求洗底？

美國社交媒體巨頭Facebook表示，計劃未來五年在歐盟創造一萬個新的高技術工作崗位，以推動開發「元宇宙」（Metaverse）技術。

歐盟向來在私隱及反壟斷問題上時常針對Facebook。Facebook在未來最倚重的元宇宙領域，率先向歐盟示好。它真的是想擺脫昔日在社交媒體時代劣跡斑斑的形象，冀望在下一個階段──元宇宙領域中「洗底」嗎？



朱克伯格的元宇宙夢

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為，未來人們進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再侷限於智能手機，而是透過VR智能設備進入沉浸式體驗的空間內，容許我們「置身在內」進行任何活動，真正實現「虛實結合」的日常生活。這個空間則稱作「元宇宙」。

換言之，按照朱克伯格的設想，即是將現在Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境。

現時Facebook發展到的情況是，利用Facebook於2014年收購的一間VR科技公司Oculus所研發的眼罩，容許玩家進入虛擬世界裏，用家可以在其中玩遊戲、與其他用家交流。惟目前Oculus的主要應用範圍目前仍侷限於遊戲領域。當然，它的野心不是這麼小。

於是，Facebook昨天（17日）公布在歐盟添兵一萬人，專門研發元宇宙技術，意味着Facebook即將啟動的元宇宙工程，並非只是口頭說說而已。然而，令人不禁產生疑問的是：為何Facebook首選元宇宙落戶重點地區，會是過去在私隱及反壟斷問題上時常針對Facebook的歐盟？

↓ Facebook旗下Oculus研發的元宇宙工作室Horizon Workrooms

「歐盟價值觀」

Facebook在網上發布的新聞稿指出，它之所以希望率先在歐盟招聘，是因為它被當地充裕的技術人才資源深深吸引着。新聞稿特別舉出德國、西班牙和瑞典分別在醫療科學、創業投資生態和金融科技的領域上有亮眼的表現，Facebook很希望在當地吸納高技術人才。

不過，除了人才資源之外，Facebook在聲明裏特別強調自己嚮往歐盟所崇尚價值觀，這一點更令人莞爾一笑：「歐盟在塑造互聯網新規則方面可以擔當最重要角色。歐盟在捍衛互聯網的言論自由、隱私、透明度和個人權利等方面處於領先地位，而Facebook正正擁抱這些價值觀，多年來我們採取了相當多的行動來維護這些價值觀……」

Facebook在聲明中，特別強調自己嚮往歐盟所崇尚價值觀。（AP）

下一場大戰前「洗底」?

有趣的是，綜觀全球，歐盟正正是針對Facebook私隱法規、反壟斷法等，最為窮追猛打的一個經濟體，歐洲議會可謂美資科網巨頭的「反壟斷旗手」。而按照過往的經驗，Facebook在這裏並未取得太多甜頭。

這次Facebook率先在歐盟號令要在此處建立多達一萬人的元宇宙「基地」，並以「擁抱歐盟價值觀」的話語掛在口邊，或許是希望藉下一業務階段元宇宙到來之前，重新建立自己負責任，資訊透明的科技公司形象。

Facebook將元宇宙重心放在歐洲，目的就可能是想向全球各大用戶表達自己矢志遵守、無懼歐盟高合規標準的決心。

尤其正值近月Facebook因前員工吹哨者爆料而深陷用戶信任和企業道德危機，Facebook發動這樣高調的形象「洗底」工程，自是來得順理成章。