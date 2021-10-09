Facebook吹哨者挺身爆料　致力打擊假資訊緣於這個他｜周六人物誌

Facebook吹哨者豪根（Frances Haugen）在美國社會成為的焦點。她10月5日出席首場的國會聽證會，指控Facebook在明知旗下社交平台會製造社會分裂及損害青少年健康下，以營利為先，無視包括外部與內部的警告，掀起風暴。



這位37歲的前Facebook員工，是如何從一名工程師，走上挑戰Facebook的道路？

豪根生於1984年，美國艾奧瓦州的一個家庭。豪根在中學時期對地理、工程與辯論產生濃厚興趣，在小學、中學、高校期間多次代表學校參加比賽。包括在2001年參加美國初級工程技術協會（JETS）舉辦的州際比賽，豪根與隊友代表West High School奪得冠軍。

充滿學術天份的她註定不平凡，豪根在歐林工程學院（Olin College of Engineering）畢業後，進入Google工作。她的第一份職位是為Google圖書設計演算法，後Google保送她入讀哈佛商學院，取得管理學位。在哈佛期間她與朋友創立公司，寫成了日後名為Hinge的約會軟件。

圖為10月4日，豪根在CBS的60分鐘時事雜誌上正式現身。（Reuters）

與「看護」熟稔 友誼終變調

在2011年，豪根畢業並返回Google工作，但這時卻發生了一件將會改變她一生的大事。豪根患上了乳糜瀉，一種自體免疫疾病。神經的疼痛讓她失去部分行動能力，讓她不得不放棄長久喜愛踏單車的習慣。在2014年，就在她離開Google後的不久，她的大腿出現嚴重血栓，讓她被送進醫院，一度在深切治療部留醫。

在出院後的一年裏，豪根僱用了一名年輕男子，協助她起居生活。他會幫她買雜貨，帶她去看醫生，輔助她走路，讓豪根逐漸康復。

兩人的友誼得以發展，但豪根留意到這朋友逐漸對社交網站上，一些極右和白人優越主義變得有興趣，經常提起政治正受到甚麼「黑暗力量」操控。豪根無法阻止他愈陷愈深，最後兩人友情破裂，分道揚鑣。

圖為2021年10月5日，Facebook前員工兼吹哨者豪根出席參議院商務、科學和運輸委員會的聽證會。（AP）

失去朋友 投身打擊假資訊

豪根對失去朋友耿耿於懷，亦因而對社交網絡的想法改變。她認為是社交網絡上的虛假和極端資訊，讓她失去了友誼。

因此在2018年，當Facebook找上她時，她希望能找到一份可以涉及虛假資訊的工作，她要成為協助阻止這些訊息流竄的一員。在2019年6月，豪根加入了Facebook的公民誠信部，一個200人的團隊，調查並阻止Facebook成為被利用散布虛假訊息、煽動暴力和被政治惡意濫用的平台。

圖為10月5日，豪根出美國國會聽證會，就Facebook的不實作證。（Reuters）

豪根的工作之一，是編寫一個工具，用來追蹤並特定在社區中潛在的惡意訊息。但因時間與人員不足，進度未如理想。特別是面對一個用戶過億的平台，工作量非常龐大。豪根亦發現，團隊對一些在海外存在，利用Facebook進行人口販賣或不法行為的人們可謂無可奈何，只有200人的小組根本無法完成所有的調查任務。同時公司似乎對用戶數量造成負面影響的改革建議不感興趣，讓她大感困惑。

大舉結束 Fb「過河拆橋」

直到2020年12月，美國大選結束後，Facebook宣布解散這個團隊，豪根被調往其他部門工作。Facebook有如完成任務般，不再需要打擊假資訊。2021年1月6日，美國國會發生暴亂，Facebook發言人斯通（Andy Stone）表示，任何對Facebook引發騷亂的說法都是荒謬的。斯通表示他們與執法部門長久有着充份合作，應對國內恐怖主義和威脅。

豪根無法忍受這樣的虛偽，她決定秘密聯絡媒體，找上《華爾街日報》。直到她在離職的半年間，她拆穿Facebook的謊言，把秘密公諸於世。