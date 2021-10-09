Facebook增進互動卻促進分化　演算法成罪魁禍首｜國際Podcast

Facebook前員工豪根（Frances Haugen）大爆公司內幕，引起風波，造成這一切的「演算法」（Algorithm）成為了焦點。

FB在美國2016年大選後，以增進用戶互動為名改變內部演算法，原意為增加流量及吸引用戶，卻成為促進社會分化，走向極端旳幫兇。FB雖然一直否認關連，但豪根的爆料卻發現FB內部早已多次研究，發現這個事實。內部員工曾提出改善建議，卻遭上層反對。

FB被指過份追求營利，追求用戶流量而忽略其產品可能帶來的負面影響。這次的FB風波，會否帶來社交網絡的一次變革？



圖為10月5日，Facebook前員工豪根出席國會聽證會，為早前曝光FB內幕作解說。（Reuters）

更多過去Podcast：