Facebook增進互動卻促進分化　演算法成罪魁禍首｜國際Podcast

Facebook前員工豪根（Frances Haugen）大爆公司內幕，引起風波，造成這一切的「演算法」（Algorithm）成為了焦點。
FB在美國2016年大選後，以增進用戶互動為名改變內部演算法，原意為增加流量及吸引用戶，卻成為促進社會分化，走向極端旳幫兇。FB雖然一直否認關連，但豪根的爆料卻發現FB內部早已多次研究，發現這個事實。內部員工曾提出改善建議，卻遭上層反對。
FB被指過份追求營利，追求用戶流量而忽略其產品可能帶來的負面影響。這次的FB風波，會否帶來社交網絡的一次變革？
Facebook吹哨者挺身爆料 致力打擊假資訊緣於這個他｜周六人物誌世界停頓了？Facebook WhatsApp故障 連帶影響公共服務商業活動前員工斥Facebook對兒童有害加劇分裂 促請國會行動收緊監管Facebook演算法如何成洪水猛獸 影響心理健康造成社會分化
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