COP26｜西班牙河道驚現少女人頭「狂loop」溺斃過程　背後意義大

不知道大家還記得日本東京奧運會前夕，那個在城市中漂浮的人頭嗎？很難想像，這個陰間設計居然是一個藝術項目，而且還是為了提升「東京作為藝術與文化之都」的魅力！日站君當時就覺得，如此設計，這應該是「有生之年」系列吧？沒成想還有比這更嚇人的！



就在前幾天，一個話題引起了人們的熱議，#西班牙河道中出現溺水少女人頭雕像#，好嘛，這個畫面差點沒給我當場送走！

這座人頭雕像到底是什麼來歷、這背後又是什麼樣的「藝術意義」，今天日站君就給大家介紹一下！

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看着嚇人，但意義重大！

在一個普通的清晨，西班牙的畢爾巴鄂河中，隨着水位的升降，一顆人頭毫無預兆的出現在人們的視野中，給市民來了個「今日份驚嚇」。據報導，這是超現實藝術家Ruben Orozco為了慈善機構BBK基金會活動創作的座雕像，名為「Bihar」，在巴斯克語中的意思是「明天」。Ruben Orozco在接受西班牙媒體採訪時說，創作這個雕像就是為了讓人們意識到環境問題，「我們的行為會讓我們沉入水底滅亡，或者浮出水面得救」。而BBK基金會也表示，「如果我們再繼續這種不可持續的生活模式，可能真會發生點什麼」。

沒錯，這個玻璃纖維材質、重達120公斤的人頭雕像，其藝術意義、中心思想居然是可持續發展理念！帶着這個解釋再看人頭雕像，整張臉眼神空洞，麻木的表情中帶着悲哀和被動，日站君確實理解到了！就這個創作角度我先給個滿分！但一碼歸一碼，雕像可以不用做的這麼逼真……人頭這麼一放，大而無神的眼睛就這麼盯着，過橋的人不會腿軟嗎？據說，為了給當地居民製造一個surprise，工作人員前一天晚上就用船把人頭雕像運到了河中央，而且，為了避免雕像被河流沖走，還提前把它安在了一塊3噸重的鋼筋混凝土上，還挺細心的！當地居民：我可謝謝您！

不能錯過的評論區

了解過內容之後，日站君第一件事就是直奔國內外的評論區！國內就不用說了，接地氣、接地府兩件套的基礎上，還增加了個接地獄，可以的，這個形容已經有水深火熱內味了。「這能聯想到氣候危機？估計人們都把它跟自殺聯繫在一起了，這個還是用來預防自殺吧」！這一點，國內外網友的觀點達成了一致！這種「保護環境」的大話題之下，肯定是能得到共鳴的。「看不懂但覺很厲害。這種表情是如此的被動、空洞，就像人類在改變氣候的行動力上那麼冷漠。這個作品真的厲害了。」不過多數人還是覺得，「我理解尊重，但是架不住它太嚇人」！

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把人物雕像做到極致！

可能是恐怖谷效應，大家覺得人頭雕像恐怖的地方就在於，它長得太像人了！對於原作者，也就是墨西哥超現實藝術家Ruben Orozco來說，這句話就是對他的讚賞，畢竟他致力於把人物雕像做到極致！Ruben Orozco從小就很喜歡繪畫、雕塑，參加了不少培訓班，後來在大學中主修視覺藝術，至於雕塑……那都是因為喜歡，所以也可以說是「自學成才」！後來，他還作為幾個國際雕塑師的助手參加了座談會，剛畢業不久他就有機會與着名雕塑師Celestino Cuzaley一起工作，直到工作了1年之後，他覺得有必要獨立工作了，才成立了自己的工作室。酸了酸了，這就是成功人士嗎！

再讓我們把目光集中到雕像上，矽樹脂、木材、樹脂眼球等材料基本可以模擬現實中人類的皮膚、器官了，但是跟真實人還是有很大的差距。不過，Ruben Orozco的作品細緻到了皮膚上的每一個毛孔，每一根頭髮，甚至是人物的神情，可以說是接近完美地塑造了人物！也正是因為各種細節，製作一個雕像按1天耗時12小時來計算，完成整件作品需要花費45天的時間！而前面提到的公益性質的藝術裝置，也不是他第一次創作。在畢爾巴鄂阿雷納爾大道的長椅上，有一位神情孤獨的老婦人，當你走進就會發現這是一座雕像。宛如真人是因為這座雕像是按照一位名叫梅塞德斯的老婦人形象製作的。這也是BBK基金會提出的「隱形的社會」的倡議，老年人在社會中缺乏關注，有很多老年人都缺乏傾聽者。雕像展出那天，梅塞德斯本人也到了現場，她止不住地撫摸雕像，還說「今天跟我說話的人比以往任何時候都多」，看到這有多少人破防了！

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製作技術高超是一方面，能從雕像上感受到情感才是Ruben Orozco真正的厲害之處吧！

這類藝術裝置=矯情？

在這類藝術裝置的話題下面，總是少不了爭議。有的人會覺得，藝術作品在各種大道理、各種現實面前不但不能刺痛一些人的心，還會顯得矯情，完全不能理解；有的人會覺得，藝術創作除了美之外，也可以是警醒、諷刺現實的，沒有必要解釋那麼多。日站君倒是覺得，每個人有各自的看法，但這些創作能引起網友們關注，本身就成功一大半了，畢竟沒了關注度，誰還會在意它背後的意義呢？尤其是這種「陰間設計」，更吸睛！不知道大家覺得這個人頭雕像怎麼樣？驚嚇中帶着恍然大悟，還是除了驚嚇就是驚悚？歡迎在評論區討論哦！

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