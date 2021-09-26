法國凱旋門「完全被包」16天　一個斥資逾億　醖釀60年的藝術鉅作

這幾天，關注藝術的人估計會被這樣一件藝術品刷屏。法國標誌性建築——壯麗的凱旋門，將在9月18日至10月3日被全部包裹起來，「消失」十六天。它並不是在進行修復工作，而是搖身一變，成為一件名為《包裹凱旋門》的藝術品。



這是一件醖釀60年的「藝術鉅作」，斥資1400萬歐元（約1.28億港元）、25000平方米的織物……

今天讓我們來感受一下，這件大製作藝術作品的故事。

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01/一個做了60年的夢

「這是做了60年的夢的圓滿，一個瘋狂夢想的成真。」

《被包裹的凱旋門》是已故著名大地藝術家克里斯托（Christo）的遺願與其妻子珍妮・克勞德（Jeanne-Claude）設計的宏偉項目。你或許沒有聽過他們的名字，但他們的藝術作品，每一件都具有獨特的辨識度。

就像是這件《包裹凱旋門》作品，是他們夫妻從1961年就開始就項目談判。草圖在1961年就已經完成，經過了長達60年的溝通，這期間花費多多少人力、物力、財力自然不用多說。

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這件作品原本計劃在2020年春天亮相，因疫情原因延遲至今。

遺憾的是，克里斯托於去年5月31日在紐約家中自然去世，享年84歲。他離他們的作品亮相，僅差一步之遙。

隨後，這件作品交託於克里斯托的侄子進行開展。自今年7月以來，這一壯觀的裝置項目一直在進行，項目用約25,000平方米的銀藍色聚丙烯織物、3,000米可回收紅色聚丙烯繩包裹巴黎舉世聞名的紀念碑。

此時此刻的凱旋門，如同即將被搬運的大件傢俱，用布料保護，用繩子捆住，只不過無法移動的它，始終佇立在戴高樂廣場。

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02/有人欣賞，有人疑惑

這樣的藝術項目不免受到爭議，有人覺得不懂藝術，純屬浪費。但日站君要在此科普一句，本次項目的製作，如往常一樣，克里斯托不接受任何公立機構或私人的資助，僅通過出售草稿及各類作品，自行承擔了全部資金。

有人覺得它的價值在於「出現過」，而不是「出現」。也有網友們腦洞大開，包裹的凱旋門也需要防疫，也有網友聯想到阿富汗女性的罩袍。只能說是國情不同，文化不同。

巴黎當地人對此也並不能夠完全的理解，他們更多的是接受新奇，但並不能完全理解。作過功課的老太太就不一樣了，她甚至列舉了克里斯托和讓娜·克勞德之前的作品，每一天都在關注它。

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03/一對天馬行空的造夢者

克里斯托和珍妮·克勞德夫婦是藝術共同體，而他們的相遇，也是一個傳奇的故事。他是貧窮的保加利亞藝術家，她是出身法國貴族家庭的天之驕女。

在紀錄片《克里斯托在巴黎，1990》中，展現了他倆不顧家庭反對而相愛的故事。克里斯托在片中回憶道：「那時，她是將軍的女兒。」

他們突破一切阻礙，自由藝術讓他們着了迷。

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他們的作品從來不出現在畫廊、美術館、展廳或藝術品拍賣會上，而是矗立在大地與自然之間，既讓人歎為觀止，又如驚鴻一瞥，稍縱即逝。

從上世紀60年代開始，克里斯托夫婦包裹峽谷、海岸、德國國會大廈、橋樑和島嶼，讓自然界和公共建築呈現出熟悉又陌生的壯闊景象。

這對夫婦最為著名的作品之一，當屬1995年包裹德國國會大廈的作品：高46米、長183米、寬122米的德國國會大廈被10萬平方米的銀白色丙烯面料和1.5萬米的深藍繩索包裹起來，成為一座通體閃爍着銀色光芒的大地雕塑。

這件作品持續了14天，吸引了500餘萬名遊客震撼了全世界。

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04/作品都會拆除，死亡讓他永恆

他們的作品展出時間一般不超過14天（除了TheGates為16天），但2周「曇花一現」的背後是多年策劃、溝通和執行的積累。

短暫、不可被複製和佔有，成就瞭如生命般的藝術作品：經歷一段令人難忘的生命周期，即使被拆除後的作品仍然長存於曾親臨現場的人們的腦海中。

令人遺憾的是，如今二位藝術家都已經逝世。

完成一項作品也許需要投入大量的時間、工作量和資金，但所有這些在你見識到人類的創造能有多麼宏偉的那一刻，可能就統統都被拋諸腦後了。讓我們一起，向偉大的藝術家致敬！

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