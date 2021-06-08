藝術家賣「隱形雕塑」14萬成交　「不以物質形式存在」交收有方法

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-08 14:35

有些人可能會認為意大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在五月的拍賣會上以15,000歐元（約合港幣14萬元）的價格售出。

67歲加羅這件名為「我是（Io Sono，英文譯作I am）」的作品不以任何物質形式存在。加羅解釋創作理念：「根據海森堡的不確定原理（uncertainty principle），空白只不過是一個充滿能量的空間，即使我們清空它，虛無仍有重量，因此虛無具有能量，可以凝聚並轉化為粒子，形成我們。」

+ 4 + 4 + 4

新聞網站TheNationalNews報道，加羅的作品上個月由意大利拍賣行Art-Rite售出。拍賣前估價為6,000至9,000歐元（約合港幣5.7萬至8.5萬元），最後成交金額遠超過預期。

買家會收到了一份由加羅簽名並蓋章的證書，以及展示作品的說明書。作品將在152*152厘米的空間中展示，不受其他物體的阻礙。

報道指出，這件藝術品及價格引起一些人的關注，但加羅堅持己見並解釋說，在空間中展示雕塑能將「思想密度集中在一個精確的點上」。

網友fercho_macias_caloca表示：「我家有相同的雕塑。」網友cangrejo.drifter則說：「我想以1萬億美元買這座雕塑，但會用無形的錢。您意下如何？」

延伸閱讀：巴西藝術家鍾愛枯葉 以樹葉為繡布 刺繡出「枯葉逢春」的作品▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

延伸閱讀：

大法師再現？男子頭像貓頭鷹180度旋轉 醫生曝背後可能原因

賜我救世正能量？因疫大熱的「吸引力法則」論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】