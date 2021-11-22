拜登體檢結果出爐：息肉、步態障礙　待到81歲能否競選總統連任？

上周六（11月20日），美國總統拜登（Joe Biden）迎來了79歲生日。面對媒體時，他興致不錯，打趣說：「我感覺好極了，我準備好了慶祝自己58歲的生日」。

不過無論是在場媒體，還是如今的民主黨，都覺得拜登的笑話有點尷尬……



拜登體檢結果出爐

就在周五，拜登完成了美國總統的例行身體檢查。次日，白宮的新聞發言人普薩基（Jen Psaki）發佈了一份六頁的備忘錄，這份備忘錄由總統的長期醫生奧康納（Kevin O'Connor）所簽署。

這是拜登在總統任期的第一份公開醫療報告，奧康納也談到了近期關於拜登身體健康的一些熱門話題。在過去的幾個月中，拜登的健康問題被放在了媒體的聚光燈之下。無論是在空軍一號登機時的三連摔、多次公開場合中的口誤、頻繁在公開演講中清嗓並咳嗽，乃至他走路時候僵硬的步伐，都有傳聞說拜登的健康問題堪憂，甚至還有「中風」的傳聞。

奧康納表示：「在這次體檢中，沒有發現任何小腦以及神經中樞系統問題，這次的神經系統的檢查極其詳細，結果令人放心」，拜登頻繁清嗓主要原因是胃食管反流，這也導致了「偶爾咳嗽與鼻竇充血」。這些症狀主要在飯後會加劇，然而拜登的鼻竇健康，胃也沒有潰瘍與腫瘤的跡象。

圖為2021年11月19日，美國總統拜登抵達沃爾特．里德國家軍事醫學中心接受身體檢查。（AP）

對於拜登走路時「步態龍鍾」的步伐，奧康納寫道：「明顯比一年前更僵硬，動作的流暢性更差」，這種步態障礙可能「包括各種神經病理學」。為了排查這些問題，這次體檢由一個由脊柱、足部與腳踝、放射科、物理治療以及運動障礙神經學專家組成的團隊，對拜登進行了「仔細的檢查與評估」。

在這份白宮出示的備忘錄中，拜登的神經系統沒有發現「中風、多發性硬化症、帕金森症或者上行性側索硬化症的跡象」，但是確實發現「雙腳有輕微的周圍神經病變」。

奧康納寫道：「脊柱關節炎，骨折後的『跛行與代償』以及足部輕度感受周圍神經病變的組合，是我正在研究細微步態變化的解釋」。包括拜登去年右腳骨折後穿過一段時間的助行靴。備忘錄指出，拜登「可能會受益於一些鞋子矯形器」，並接受一些物理治療。

拜登在結腸鏡檢查時發現了一個很容易切除的「良性息肉」。奧康納指出：「組織學評估預計會在下周初完成，總統從未患過結腸癌」。

白宮11月20日發布的拜登健康報告。

拜登身高180cm，體重83kg，體脂率為25%，他的血壓為120/70，拜登平時不吸煙，不喝酒，並且每周鍛煉5日。

關於拜登健康狀況的6頁備忘錄的結論是：「這位患者目前的醫療狀況，包括心室反應正常的房顫，高血脂症，胃食管反流，季節性過敏，脊柱關節炎以及雙腳輕度的神經病變。因此，他將服用三種常見的處方藥與兩種常見的非處方藥」。

這份報告最終的結論是：「拜登總統仍然是一位健康，充滿活力的78歲男性，他適合成功履行總統職責，包括行政長官、國家元首和總司令」。

奧康納醫生曾在美國陸軍服役22年，先後效力於第82空降師，第75遊騎兵團以及美國陸軍特種作戰部隊，服役期間奧康納獲得了戰鬥軍醫徽章。之後他在喬治・華盛頓大學任教，並擔任醫學部的主任。

2006年他被布殊政府任命為白宮醫生，2009年，奧康納被任命為副總統的醫生，自此以來，他一直擔任拜登的個人醫生，2021年1月20日，在拜登宣佈就職美國總統之後，奧康納就成為了白宮的總統醫生。

11月21日，拜登在特拉華州威爾明頓（Wilmington）慶祝過生日後回到華盛頓。（AP）

共和黨質疑體檢報告準確性

霍士新聞在拜登的體檢報告出爐之後，找到了紐約大學朗格尼醫學中心的臨床醫學教授西格爾（Marc Siegel）對這份報告作出了評估。

西格爾表示，他對於報告中缺失的信息感到擔憂，認為已經公佈的信息無法讓人清楚地了解拜登所面臨的步態問題：「我不喜歡他們將步態問題歸咎於腳骨折。首先，他為什麼會摔倒？報告沒有得出合理解釋，而僅僅將步態問題歸咎於脊椎病」。

「這是一個不完整的描述，我想知道，核磁共振和肌電圖（EMG）在哪裏？他們進行了徹底的神經系統檢查，但是他們還需要進行神經傳導的肌電圖，並且對於大腦和脊髓進行核磁共振，以來解釋這種步態問題的來源」。

在西格爾看來，如今拜登的步態，可能會與大腦液體有關的疾病相關，而這種疾病不僅會導致人在步態上出現問題，並且「可能會與認知喪失有關，例如精神狀態，整體表現出記憶力與注意力的缺失。這些信息都需要通過核磁共振以及神經傳導的肌電圖數據來進行判斷」。

賀錦麗掌權85分鐘

拜登在沃爾特里德軍事醫院5個小時的體檢，間接創造了新的歷史。由於拜登選擇在麻醉下進行結腸鏡檢查，而在麻醉中的1小時25分鐘內，拜登將總統權力暫時移交給副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）來擔任。美國東部時間11月19日上午，拜登在10點10分時臨時交權，並在11點35分時恢復職責。

這中間的85分鐘，讓賀錦麗成為了履行美國總統職責的第一位女性，同時也是有色人種女性。

美國副總統賀錦麗與墨西哥總統安德烈斯・曼努埃爾・洛佩茲・奧夫拉多爾於2021年11月18日在華盛頓白宮舉行雙邊會談。（Reuters）

美國疾控中心建議，從45歲之後開始定期篩查結腸癌，每次結腸癌檢查大概持續一個小時。上一位在任期內接受麻醉結腸鏡檢查的總統還是小布殊（George W. Bush），2002年和2007年，小布殊兩度在處於麻醉狀態下，短時間內將總統權力移交給了當時的副總統迪克・切尼（Dick Cheney）。

特朗普也曾在2019年11月時同樣接受了結腸檢查，但是特朗普拒絕打麻藥，一方面特朗普擔心副總統彭斯（Mike Pence）篡權，另一方面是「自己不想成為媒體笑話的對象」。

沃爾特里德醫院（Walter Reed National Military Medical Center）位於馬利蘭州貝塞斯達（Bethesda）的軍事中心，是為了服務於美國總統醫療需求的醫院中心。讓沃爾特里德醫院名氣大增，還要歸於特朗普，他在去年10月份感染新冠病毒後，在沃爾特里德醫院住了5天。

拜登試圖用提交報告平息爭議

這次拜登造訪沃爾特里德之際，正值美國民眾對於最年長總統健康狀況提出質疑之時。在本周早些時候的一項民調顯示，選民們對於拜登的心理健康狀況是否足以勝任總統職位存在很大分歧。

Politico聯合Morning Consult進行了一項民意調查，結果顯示，只有40%的選民認為拜登「身體健康」，而有50%的人認為拜登的健康堪憂。

除了身體健康之外，選民對於拜登的心理健康同樣充滿了擔憂，在拜登是否「精神健康」的調查結果顯示，有46%的選民認為拜登心理健康，有48%的選民持否定看法。

對於民意調查的數據結果，白宮發言人普薩基將此歸咎於「陰謀論」，她表示：「如今有相當多的陰謀論在一系列的社交平台上傳播，這也導致了民眾受到了陰謀論的影響」。

但就在一年前，多數美國人對於拜登的健康還是有信心的。在2020年10月，當時選民普遍認為拜登的健康狀況良好，有59%的人認為拜登的身體狀況足以勝任總統工作。拜登上一次全面公佈他的健康狀況，還是在2019年12月，當時醫生稱拜登是一位「健康，精力充沛的77歲男性，適合履行總統職責」。

2021年11月18日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳會見墨西哥總統奧夫拉多爾和加拿大總理杜魯多時發表講話。(AP)

當時的總統特朗普對於拜登進行過嘲諷，稱自己的競爭對手為「瞌睡喬」。特朗普就職美國總統時70歲，而在任職總統後，特朗普的醫生傑克遜（Ronny Jackson）稱特朗普「擁有着令人難以置信的基因」，雖然當時71歲的特朗普愛喝健怡可樂，食麥當勞和雪糕，並且很少運動，但是依然「非常非常健康」。

民主黨擔憂拜登2024連任

由於支持率的低迷以及對於明年中期選舉的擔憂，很多民主黨人私下已經質疑拜登是否是2024年大選的合適人選。

拜登在40多歲時，就曾因為腦動脈瘤，經歷過兩次手術，可謂是從鬼門關走了一遭。1988年時，拜登在一次演講之後，昏迷了5個小時。之後極度虛弱的他被送往醫院檢查，CT結果顯示，拜登的腦部有一個動脈瘤。

拜登先後在3個月內進行了兩次手術，最終手術獲得了成功。拜登後來在回憶錄中寫道，他接受了顯微外科開顱手術，而這種手術存活的幾率是50%。

如今，拜登的年齡因素，也成為民主黨人無法公開討論但又實實在在存在的一個問題。等到2024年1月時，拜登將年滿81歲。不過，在民主黨內部，也有人認為拜登是一位可以在三年後再次擊敗特朗普的人，而民主黨內對於拜登潛在的繼任者、現任副總統賀錦麗更不放心，認為她會在面對特朗普時毫無勝算。

在談到年齡問題時，如今已經97歲的前總統卡特（Jimmy Carter），在2019年時這麼說的：「如果我只有80歲的話，我依然認為自己無法承擔擔任總統所需要的職責」。相比起2020年大選，拜登如果繼續參選，那麼對於他的體力要求將會是極高的。

美國總統拜登於2021年11月17日訪問底特律通用汽車零工廠（General Motors Factory ZERO）電動汽車組裝廠時發表講話。(AP)

不僅僅是他屆時已經82歲，而2020年時，由於新冠疫情的緣故，拜登幾乎很少出現在全國的各個地方進行競選活動。特朗普也多次嘲笑拜登總是「藏在地下室」。

不過，拜登在私下已經向支持者和金主們保證，他計劃在2024年尋求連任。白宮公佈的官方行程，似乎也在與拜登未來的競選路線所吻合，拜登將會在所到之處全力推銷他的國內議程。周一，拜登將會前往新罕布殊爾州，宣傳他期待已久的基礎建設計劃。

周三拜登將會飛往關鍵州密歇根。拜登最近已經先後五次來到這裏，去年時他以微弱的優勢獲勝，此外，賓夕凡尼亞，佛羅里達，北卡羅來納，德克薩斯以及俄亥俄州也成為拜登此行的目的地。

近幾周，拜登的支持率在各大民調中都暴跌，超過一半的登記選民（53%）不支持拜登在任期內所做的工作，只有42%的人表示繼續支持拜登。在Hill-HarrisX的一項新調查中，61%的受訪者表示，希望拜登直接讓位，允許另一位候選人來競選總統。只有24%的人表示他們支持拜登繼續競選連任，15%的對於拜登在下一個總統任期該做什麼表示毫無預見。

而拜登的潛在繼任者賀錦麗，狀況也好不到哪去。她的支持率幾乎跌進了地心，最新的一項民意調查顯示賀錦麗的支持率僅為28%。拜登確實將一些棘手的問題甩給了賀錦麗，而現實證明賀錦麗無法應對這些「燙手山芋」。

邊境移民問題和國會的投票法案，都讓這位新上任的副總統焦頭爛額，本周CNN還爆料稱賀錦麗團隊內部出現了抱怨聲，稱賀錦麗壓根沒有做好面對工作的準備，賀錦麗的通訊主任已經在本周提交了辭呈。

除了賀錦麗外，另一位被多次提及的名字是拜登曾經的競選對手，小鮮肉、現任交通部長彼得・布蒂吉格（Pete Buttigieg），他在2020年的艾奧瓦州初選時曾一鳴驚人。

一位民主黨戰略家表示：「拜登當放棄去謀求連任，而是將機會留給彼得。我不是彼得的支持者，但是彼得唯一的機會是2024年」。布蒂吉格在2020年時暫停了自己的競選活動，並且全力支持拜登，這也讓他贏得了積極的評價和一些政治資本，而在最近幾周的基礎設施建設討論中，布蒂吉格的表現也讓人稱讚不絕。

如今，特朗普越來越可能投入競選，也讓民主黨內部產生了分歧。有民主黨的金主們「祈禱」特朗普參加2024年競選，人們認為只要共和黨派出特朗普，民主黨無論是誰都會擊敗他，因為歸根結底，人們不會再讓那個「暴君」上台了。但是另一部分人並未如此樂觀，特朗普的基本盤依然穩固，從11月初美國各地的選情來看，民主黨打特朗普牌也已經失去效果，2022年中期選舉也將是共和黨大勝的一年。

而拜登與特朗普，現在都計劃在中期選舉之後宣佈角逐2024的決定，雖然距離2024還有三年時間，三年華盛頓政治風雲千變萬化。但目前可以預測的是，中期選舉如果共和黨大獲全勝，那麼特朗普將會贏在第三次角逐總統大選的起跑線。

本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。

