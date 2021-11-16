美媒：賀錦麗遭邊緣化　幕僚爆白宮正副總統團隊鬧內訌

美國有線新聞網絡（CNN）15日報道，白宫西廂的拜登總統幕僚，對副總統賀錦麗和她的幕僚工作沒有重點、無法發揮功能感到無能為力，而在拜登民調大跌、只做一任的傳言滿天飛之際，賀錦麗難免引起拜登的戒心，更加讓她進退失據。



CNN訪問了30多位賀錦麗的現任和前任幕僚、拜登政府官員、民主黨選務人員、金主和外部顧問，他們揭露了白宫內部的複雜現實……

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拜登和賀錦麗團隊都不滿對方，正在鬧內訌，賀錦麗身邊的人不滿她被邊緣化，她本人也對親信說，她覺得她在鞏固選民支持方面綁手綁腳。賀錦麗的親信甚至不敢暗示她的政治企圖，因為拜登團隊非常注意任何不忠的蛛絲馬跡，尤其是賀錦麗。拜登的幕僚則表明，他們正忙於挽救拜登不斷下滑的聲望，無睱顧及賀錦麗，雙方團隊的緊張衝突不斷累積。拜登支持度跌到百分之四十一新低，如果拜登放棄連任，賀錦麗明年就要為自己的選戰布局。若拜登決定競選連任，賀錦麗將在未來三年全力輔佐他。熟知內情人士表示，不管是自己出馬選總統或是協助拜登連任，賀錦麗都沒有準備好。她是美國第一位女性副總統，而且是有色人種，外界寄予厚望也對她放大檢視，任何小錯都不原諒。

知情人士幾乎一致認為，賀錦麗的幕僚一直是她的致命傷，從她當三藩市地方檢察官就有這方面問題。她在副總統任內初期重用親人，包括姊姊、姊夫和外甥女。在被批評後，她的親人退出，但她又感到孤立，沒有可信任的人。其實賀錦麗是過去幾十年來，第一位華府經驗比總統還少的副總統，通常兩黨的總統候選人會找一位經驗老道的副手，例如奧巴馬當年找拜登。賀錦麗經驗不足，難以在白宮站穩腳步。加上總統和副總統的幕僚原本就容易起衝突，當年奧巴馬的幕僚就不甩拜登的幕僚。

拜登剛上台時，每次發表重要談話賀錦麗都站在旁邊，在被譏為人形立牌後，西廂又矯枉過正，賀錦麗露面的次數大幅減少。她的親信認為，拜登不再善盡提攜她的義務，任由她走向失敗。賀錦麗的支持度比拜登還低，支持者擔心民主黨基本盤已開始放棄她。美國總統任期屆滿或不競選連任時，副總統十拿九穩能接棒，但民主黨內現在正熱烈揣測誰會出來挑戰賀錦麗，一些有野心的政治人物私下承認正在思考如何布局。

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賀錦麗一身高貴大方的紫色套裝意外成為網民的焦點，皆因其打扮竟與卡通片《阿森一族》的情節非常相似▼▼▼

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