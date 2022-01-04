Omicron｜美國單日確診突破100萬　民生經濟再停擺波及中期選舉

新冠變種病毒株Omicron引發美國新一波疫情肆虐，當地於周一（3日）單日確診數字再創疫情以來新高，新增約106萬宗確診。住院個宗亦告攀升、約八成深切治療部床位已滿。

因應這波疫情來勢洶洶，許多醫院出現新冠住院數倍升的情況、不少餐廳於聖誕假期旺季被迫停業、部份州份的學校宣布於2022年首周改以網課進行。這除了嚴重衝擊社會民生、讓各行各業停擺外，還恐將波及今年的中期選舉令民主黨失去國會優勢。



自Omicron於美國東北部和中大西洋州份（Mid-Atlantic）爆發後，東南部如今成為疫情重災區，這多少和當地較低的疫苗接種率，以及較少人佩戴口罩等有關。據《華盛頓郵報》追踪的數據顯示，佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州和密西西比州是自聖誕節以來新冠住院人數增幅較大的州份。

在新一波疫情的影響下，有航空公司於聖誕前夕因缺乏機組人員而取消大量航班，料問題持續至今年初；許多娛樂、表演活動等也因工作人員大量確診而紛紛取消；不少大企業順延甚或放棄復工計畫，還有許多學校於新學期改以網上授課。

美國近期有不少航班因人手短缺而取消。(AP)

確診急升 人力告急

對許多美國家庭而言，他們目前最關心的是學童在聖誕假期後重返校園的問題，尤其是當前Omicron 變種成為主流病毒下兒科住院人數創下當地歷史新高。根據美國疾病控制與預防中心的數據，截至2021年12月28日的一周內，平均每日有378名兒童因感染新冠病毒入院，較前一周增加66%。

在東部，克里夫蘭、底特律、密爾沃基、新澤西州等地30多間高等學府亦臨時更改了下學期開學的計劃，包括延後開學或改以遙距上課，例如普林斯頓大學將本科生的回校的時間推遲一周至1月14日，並禁止本科生離開大學所屬的新澤西州默瑟縣或普萊恩斯伯勒鎮以外的地方旅行，直至2月14日。有當地教師工會呼籲當局採取額外的措施，包括對所有學生進行陰性檢測等。

疫情還影響到社會基礎服務，從負責為取消航班重新劃位的票務人員，到照顧病患的前線醫護，紛紛出現人力告急，還有警察、消防、公共運輸等部門也有多人確診，導致一些崗位難以輪班運作。在紐約市，地鐵因人手短缺而延誤，消防單位甚至要求居民除非「真正緊急」，否則不要撥打911緊急求助電話。

新一波疫情亦對當地醫療系統構成重大壓力。(AP)

辛辛那提市市長克蘭利（John Cranley）上周更宣布當地進入緊急狀態，允許該市消防隊目在人員生病缺勤的情況下，採取臨時措施補充人手，包括實施強制加班。他坦言措施肯定不受歡迎，惟強調：「但我們必須確保民眾每日依賴的基本服務得以維持，這亳無疑問並非理想情況，卻是必須作出的艱難決定。」

美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）則表示，已有報告指紐約市在內的多個城市的消防和警察部門有多達三成職員染病，較2020年3月疫情之初時更為嚴重，情況令人關注。

另一方面，東北部的醫療系統也人滿之患。在Omicron出現之前，當地醫院經已因Delta變種肆虐而令住院病人大幅增加。新澤西州急症室醫生Anand Swaminathan表示：「醫院包括深切治療部都有人滿之患，與此同時不少醫護亦因病不得不居家隔離，以致我們失去了多達四分一人手。」而且，大批民眾前來進行病毒檢測也加劇人手的緊張情況，有醫院不得不暫停部份門診服務以集中應對疫情。

福奇指有部門多達三成職員染病，較2020年3月疫情之初時更為嚴重，情況令人關注。(AP)

許多企業亦因新一波疫情而被迫關閉，例如Apple所有紐約市內的商店暫停營業，芝加哥當局自本周起，要求進入餐廳、健身室等室內公共場所得接種疫苗，以減緩病例的增加。餐廳集團創辦人Kevin Boehm表示今年對餐飲業是個艱難的開始，「這似乎是一件永無止境的事，我們與疫情搏鬥了20多個月，至今情況仍然令人沮喪。」不少商店更因有員工檢測呈陽性而在聖誕假期的旺季被迫停業，令生意損失了不少。

恐波及中期選舉

面對近一波Omicron疫情，聯邦政府不願採取全面呼籲停課、停業等激烈的防疫手段，深怕會傷及經濟、社會民生，因此強調接種疫苗、加強劑與佩戴口罩的重要性。

不少美國民眾不滿拜登的防疫工作。(AP)

雖然，總統拜登在上任之初曾一度令外界感到期待，認為其對防疫的重視遠比前任特朗普要好，但現時疫情再次反彈，國內通脹、勞工短缺、經濟低迷等不見起色，這不僅令這位民主黨總統的支持率急劇下跌，甚至連民主黨今年的中期選舉也可能隨時失去國會多數黨地位。

據蒙莫斯大學（Monmouth University）於美國首次發現Omicron兩週後進行的一項民意調查發現，60%的美國民眾表示他們因疫情而「感到筋疲力盡」，近半人表示感到很生氣。蓋洛普 （Gallup）的另一項調查亦顯示，表示對疫情狀況的樂觀的人，在去年10月達到51%，上月已驟降至 31%，認為情況變得更差的比例則由10月的18%升至35%。

不僅於此，現時大部份的民意調查均顯示拜登執政的滿意程度已跌至五成以下，由新冠疫情、經濟、犯罪猖獗到外交政策，許多美國民眾都認為拜登政府做得不夠多和不夠好。

對疫情狀況的樂觀的美國人數，在過去兩個月間驟降。(AP)

自Omicron變種迅速蔓延以來，美國連日來每天新增確診病例超過25萬宗，在聖誕假期後疫情再現高峰，至昨日更破100萬宗。不少民眾有感當局在節日出外、回家團聚、旅遊等問題拿不出妥善的對策。而且，全國各地檢測站大排長龍、醫護人手嚴重不足，也讓民眾大為光火，質疑拜登政府是「開空頭支票」。

撇除疫情因素，拜登政府面對美墨邊境非法移民問題、社會分裂情況不減反增，以及在阿富汗撤軍、烏克蘭邊境緊張局勢等外交議題表現軟弱，也讓民眾不滿。更何況，由疫情爆發以來，美國出現晶片缺貨、貨運延誤、油價物價上升，通脹率更達到40年來最大增幅，皆令不少人的生活構成壓力。

共和黨眾議院全國委員會（National Republican Congressional Committee，NRCC）主席、聯邦眾議員艾默（Tom Emmer）早前更大膽預測，最多可能有70位民主黨籍聯邦眾議員將失去席次。這意味共和黨有機會重奪眾議院多數黨席次。至於參議院，民主黨在參議院稍佔上風的情況同樣可能翻轉。

由此可見，這將對於執政進入後半路程的拜登政府政策推動上將極之不利，甚至大有可能為2024年總統大選埋下更多不確定的因素。