新冠肺炎｜多國疫情升溫　美國單日增逾100萬宗確診　創全球新高

新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）令多國疫情升溫。美媒1月4日引述約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據指，美國3日新增約106萬宗新冠肺炎確診個案，創全球單日新高。



彭博社4日稱，美國3日新增的確診個案數量幾乎比數日前創下的紀錄多一倍。

Omicron在美國肆虐，確診個案激增。數以千計的美國學校原定本週恢復面授課堂，現時決定延遲。

美國食品及藥物管理局（FDA）3日批准12至15歲青少年可接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司（BioNTech）合作研發的新冠疫苗第三針加強劑，他們接種第二針與第三針加強劑之間的相隔時間由6個月縮短至5個月。FDA同時亦授權5至11歲免疫力低下的兒童接種第三針。美國疾病控制和預防中心（CDC）的專家顧問小組預定5日討論FDA的建議及作出決定。

印度新冠肺炎疫情：圖為2022年1月3日，印度加爾各答學生在學校等候接種新冠疫苗。（AP）

●印度

印度衞生部4日公布，全國過去24小時新增37,379宗確診個案，創下自2021年9月初以來的單日新高。Omicron已在包括首都新德里在內的多個地方取代變種病毒株Delta（B.1.617.2），成為主流毒株。

德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）4日在Twitter上宣布自己確診新冠肺炎，他的症狀輕微。他指自己正在家中隔離，呼籲過去數天曾與他接觸的人接受病毒檢測及隔離。

凱傑里瓦爾3日曾在一場競選集會上發言，他當時沒戴口罩。

●加拿大

加拿大安大略省（Ontario）3日新增13,578宗確診個案，當地的7天平均新增確診個案已達14,074宗。

安大略省政府3日宣布，當地公立和私立學校5日至17日會改為網上授課。餐廳暫停室內堂食，健身室關閉，醫院暫停非緊急手術。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2022年1月1日，澳洲悉尼醫護人員為民眾進行新冠病毒檢測。（AP）

●澳洲

澳洲4日公布，過去24小時新增47,738宗新冠肺炎確診個案，再創單日新高。當中新南威爾士州（New south wales）和維多利亞州（Victoria）新增37,151宗確診個案。

澳洲的Omicron個案激增。新南威爾士州的住院人數超過當地受Delta侵襲時的住院人數紀錄。

●韓國

韓國4日公布，截至當日零時，全國新增3,024宗確診個案，是當地連續三天新增少於4,000宗確診個案。

韓聯社網站4日稱，韓國4日的單日新增確診個案減少，主要是因為週末的病毒檢測量減少，以及2021年12月初開始收緊疫情防控措施。在政府加強防疫措施以及加快接種新冠疫苗加強劑後，重症數量和新增確診個案數量呈減少的趨勢，包括重症病床使用率在內的防疫指標明顯好轉。

報道稱，韓國中央事故對應本部4日指，政府正與專家商討是否為免疫力低下人士接種新冠疫苗第四針加強劑，預料1月內作出決定。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月3日，英國首相約翰遜（左）到訪艾爾斯伯里的新冠疫苗接種中心。（AP）

●英國

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3日表示，Omicron明顯較之前的病毒株溫和，所以政府無意再收緊防疫措施來應對它。

約翰遜稱，現時英國疫苗的接種率十分高，政府將繼續審視所有措施，但認為目前正在做的事情是正確的。

●法國

法國國會就收緊健康通行證立法辯論，有多名支持法案的議員2日稱，他們於近日收到死亡威脅，稱若支持立法就會被殺。議員已報警求助。

全國2日新增58,432宗確診個案。