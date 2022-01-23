泛亞鐵路：貫通中南半島之路

2006年，中、泰、越、緬和印尼等18個亞洲國家的代表在韓國釜山正式簽署了《泛亞鐵路網協定》，自此開啟中南半島上，以東、西和中三線縱越八國的泛亞鐵路規劃進程。如今，中老鐵路的通車終於為醞釀十多年的泛亞鐵路計劃點亮了第一段里程。但在泰國、越南和緬甸等國，泛亞鐵路又是否如期推進？



閱讀上文：中老鐵路開通 為老撾打破「鎖國」宿命？

中泰鐵路

在泰國，鐵路基建被視為該國經濟擴張計劃的核心項目，這個鐵路項目是一個連接曼谷與廊開（泰國最接近老撾邊境的城市）大型鐵路發展計劃的重要一環。周邊鐵路項目完工後，中泰路段將把曼谷、老撾首都萬象及中國西南部城市昆明連接起來。

一期工程連接首都曼谷與東北部的呵叻，全長約253公里，設計最高時速250公里，沿線設有6個車站；二期工程將延伸至與老撾首都萬象一河之隔的廊開府，實現與中老鐵路的連接。

一些專家認為，泰國與其他一些東南亞國家不同，地處泛亞鐵路中心地帶，其東、西、中線均將於此交匯，因此該路段具有重要戰略意義，這也給予了泰國更多談判條件和議價能力。2017年，泰國方面就中泰鐵路一期工程舉辦盛大動工儀式，泰國總理巴育及其他政府高官均由出席。但自那以來，中泰雙方就貸款利率、竣工後進出口商品種類難等問題以達成共識；加上防疫限制、受疫情影響的供應鏈中斷對工程的干擾等，進展極度緩慢，四年僅鋪3.5公里鐵路。

第一期鐵路原定於今年投入使用，但泰國交通部最新時間表顯示，通車日期將推遲到2026年。至於連接呵叻和老撾邊境的第二段則要到2028年才能投入使用。

中緬鐵路

聯通中國雲南與緬甸南部城市的鐵路在2017年被又一次正式提上議程。雙方於中國外長王毅訪緬期間，提出包括鐵路、港口、天然氣管道等在內多個基建項目組成的中緬經濟走廊規劃。當中，中緬鐵路中的緬甸路段，將自與雲南瑞麗接壤的木姐市而起，南下至緬甸中部、該國第二大城市曼德勒，然後再分別向東南與西南延伸到仰光新城和經濟特區經濟特區兼港口城市皎漂，形成「人字形」走廊。與中國境內路段相連後，整個鐵路全長達1215公里。

最先啟動的邊境城市木姐到曼德勒路段於2018年進行可行性研究工作，該路段全長431公里，火車最高時速為160公里/小時，通車後兩地路程將從原來的至少8小時減少到3小時，預算約為89億美元。南部的曼德勒-皎漂鐵路項目則在去年1月、由雙方共同簽署了可行性研究諒解備忘錄，研究預計耗時兩到三年。

由於木姐到曼德勒路段所經的撣邦地區在民族地方武裝治下長期動蕩，當地民眾亦憂心失去土地而得不到補償，反對強烈，項目因此面臨許多困難；此外，當局對於項目商業可行性仍然持有疑慮，鐵路遲遲沒有動工。2020年6月，緬甸政府又請一家瑞士公司作為第三方審查由中鐵二院工程集團呈交的可行性研究報告。

不過，去年2月緬甸政變引發社會動蕩，而新冠疫情加上政變釀成外資撤離，緬甸經濟跌入低谷，中緬原計劃進行的不少經濟和基礎設施合作項目又一次被迫中斷。

中越鐵路

貫穿越南南北、連接河內與胡志明市的高鐵項目近些年來頻頻被搬上枱面，但又因資金方面的困難而擱置多年。

按政府原來的計劃，全長1560公里的越南南北高速鐵路（North–South express railway）將由日本和越南政府共同出資，全盤採用日本「新幹線」技術，最高時速達350公里，而高鐵總建設成本則高達560億美元。政府原定於2032年前開始啟用部分大城市圈周邊線路，於2050年全線開通後，河內與胡志明兩座城市之間的通行時間將縮短至5小時30分。

2019年，政府再次開始討論南北高鐵計劃，但該國計劃投資部認為，項目高昂的支出可能導致今後30年其他城市的鐵路等基礎設施建設遲緩，因此提出有必要大幅削減成本。方案此後再度被擱置。

不過，去年11月，越南交通部部長Nguyen Van The宣佈將再次向國會和中央政治局提請南北高鐵的方案。據《越南快訊》（VnExpress），新方案下高鐵最高時速為320公里，全長1,545公里，預計在2028年動工。Nguyen Van The表示，方案一經通過，工程將從河內和胡志明市兩端同時開始動工，兩個路段總建築成本接近50億美元。