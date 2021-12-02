中老鐵路中國段正式售票　老撾首都至中老邊境車程由2天縮至3小時

中老鐵路（即「中老國際鐵路通道」），連接雲南省會昆明與老撾首都萬象，經過逾10年的建設將於12月3日全線通車運營。今日（2日），中國段車票正式發售，這亦標誌了雲南普洱市及西雙版納州將結束不通鐵路的歷史。



「瀾滄號」動車組停靠在中老鐵路萬象站。（新華社）

據了解，中老鐵路全稱「中老昆萬鐵路」，全長1000多公里，是首條以中方為主投資建設、全線採用中國標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路，沿線共分為「昆玉段」、「玉磨段」及「磨萬段」。2010年5月21日，「昆玉段」開工建設；2015年12月2日，「磨萬段」舉行開工奠基儀式；2016年4月19日，「玉磨段」開工建設；2016年12月25日，中老鐵路舉行全線開工儀式。

中老鐵路沿途地質覆雜，跨越眾多水系。以全長507公里的「玉磨段」為例，它翻越了磨盤山、哀牢山、無量山，跨越元江、阿墨江、把邊江、瀾滄江。其中，元江特大橋還創下世界最高的鐵路橋墩的紀錄。中老鐵路全線設置45個車站，通車後，老撾首都萬象到中老邊境車程將由2天縮短到3小時，到昆明亦可朝發夕至。

中老鐵路沿線部分車站圖輯：

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據中國鐵路昆明局消息，中老鐵路中國段車票於12月2日發售，列車開行後，昆明至西雙版納最快3小時24分，昆明至普洱最快2小時46分，將結束普洱、西雙版納兩地不通鐵路的歷史，與全國鐵路網聯通。票價方面，昆明至磨憨間票價最高271元(人民幣，下同)、最低244元。