農曆春節｜韓國新年5大傳統年菜　它能延年益壽兼招財？

農曆新年是許多亞洲國家最重要的傳統節日之一，除了台灣、中國內地、新加坡及越南等地都有過春節的習俗之外，相當重視傳統禮節的韓國，每逢春節也都會慎重準備祭祖儀式，以下5樣就是他們過新年的必備料理。



一、年糕湯

年糕湯（shutterstock達志影像）

台灣人過年吃芥菜祈願延年益壽，韓國過年吃年糕湯也是同樣道理。年糕的白色象徵「希望、新的開始」，吃了代表長了一歲，因此又被稱作「添歲餅」。此外，長條狀的話意味「健康長壽」，片狀則有「財源滾滾」之意。 長條狀與片狀年糕分別有不同寓意。

二、餃子

餃子（shutterstock達志影像）

餃子形狀就像金元寶，過年吃的話象徵「招財進寶」。在韓國則是把餃子放進年糕湯一起料理，而且他們的餃子像是圓形，取其圓滿、福氣的寓意。不過，「餃子年糕湯」較盛行於北部如首爾地區，南部像是釜山等地較為少見。 韓國餃子近圓形，象徵圓滿福氣。

三、歲酒

歲酒（IG@chryee）

韓國大年初一一早就會喝上一杯冰涼的「歲酒」！農業時代的歲酒以草藥釀製而成，喝了可以強身健體，過去的人也認為喝歲酒，可以消除冬天所累積的陳年之氣，能夠清爽迎接新春的到來。

四、燉排骨

燉排骨（IG@review_jmt）

肉類在過去是相當珍貴的食物，因此大家在過年過節時，喜歡贈送肉品作為禮物，燉排骨也就成為過新年時，用來招待長輩、重要客人的「歲饌」。雖然現在的肉類不如過去如此稀罕，但這項傳統仍延續至現代的韓國社會。 韓國甜米露甜中帶酸，大餐後飲用可去油解膩。

五、甜米露

韓國甜米露（hutterstock達志影像）

甜米露又稱「食醯」或「甘酒」，食醯是由蒸熟的大麥、糯米加入麥芽酵母後發酵製成，滋味甜中帶酸。甘酒則是發酵過的白米和食醯水一起煮過，再將白米濾掉後飲用。這在過去是祭祀用的供品，現代人則是在過年大魚大肉後，會喝上一碗甜米露去油解膩。

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