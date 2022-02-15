Omicron肆虐　對幼童更危險？

隨着Omicron變種在各地快速肆虐，一些國家出現兒童住院顯著增長的現象。本港近日亦有一名初步確診的4歲男童嘔吐暈倒後死亡，成為本地疫情開始以來年紀最小的離世患者，另有一位3歲初步確診女童危殆。兒童患者的染疫狀況，引發國內外許多家長憂慮。新一波疫情及Omicron變種究竟是否對兒童影響更大？



幼童住院率急升？

在疫情較嚴重的美國、英國和法國，兒童新冠患者近期的住院率均達到疫情以來的峰值。從今年1月的數據來看，英國5歲以下兒童的確診率比去年冬天高出3倍多，且每天約有80名5歲以下兒童住院，高於去年夏每天24人的紀錄；美國5歲以下兒童的住院率已從12月的10萬分之2.5躍升至10萬分之4以上，刷新疫情以來的新高；法國的兒科入院人數比之前2021年8月的高點高出近6倍。

然而，一項今年1月發佈在medRxiv網站上的研究（尚未經同行審查）顯示，相比Delta變種佔主導時，從去年底至今年初（即Omicron引發病例佔總體的90%的時期），兒童到急診室就診的風險降低了29%，住院的風險降低了67%，需要重症監護的風險降低了68%，需靠機器呼吸的風險降低了71%。該研究基於近8萬名5歲以下首次感染新冠的美國兒童的數據，當中包括在12月底或1月初感染的7201人。

2022年1月11日，澳大利亞悉尼一名兒童在家人的陪伴下接種輝瑞公司的疫苗。（Getty）

此前的研究也表明，相比Delta變種，Omicron引發的重症率和住院率更低，這一跡象在年輕群體中尤為顯著；此外，在迄今為止的疫情當中，兒童的新冠重症率始終低於成年人。

兒童真的更受Omicron影響嗎？

儘管許多家長對各地兒童住院率增長的情況感到憂慮，專家認為這些數據不一定代表Omicron對兒童影響更加顯著。

專家普遍認為，該變種極高的傳播性是造成住院率增長的主要原因，加上兒童疫苗接種率較低、缺乏從過去的感染中積累的免疫力，使得兒童與已經接種了數月疫苗的成年人相比，更容易受到Omicron的影響。根據MedRxiv發表的報告，「由於Omicron的傳播性增加，感染Omicron的兒童在急診科就診、住院、入住ICU和使用呼吸機的總體數量，可能仍比感染Delta的兒童多」。

目前來看，大多數國家還沒有批准5歲以下的兒童接種新冠疫苗，12歲以下兒童的疫苗接種也未全面獲得批准，又或者有的情況是國家批准後，較年幼兒童的接種率仍然較低。

此外，《紐約時報》去年底報道，根據來自全美各地一些醫院上報的數據，兒童新冠患者佔整體患者的比例達到20%，不過，絕大多數的兒童是無症狀感染者，他們往往出於其他健康問題而被送到醫院。醫生認為，由於兒童在冬季患呼吸道疾病的概率較高，來醫院看病後卻被確診新冠，因此出現住院率增長的現象。

2022年1月11日，經澳洲治療用品管理局（TGA）批准後，澳洲5至11歲的兒童現在有資格接種輝瑞疫苗。（Getty）

在英國，與 Delta 變種主導時相比，感染Omicron的兒童住院風險，估計降低了三分之一到二分之一。倫敦國王學院的婦女和兒童健康專家Michael Absoud表示，住院兒童的病症，並沒有比其他變種更嚴重。初步數據又顯示，儘管因新冠而住院的兒童比例有所增加，但這些兒童需要的補氧、使用呼吸機等醫療干預措施較少。

幼童何時能接種疫苗？

在Omicron造成感染率激增之下，不少父母或希望盡快讓年幼子女接種疫苗。美國食品和藥物管理局（FDA）曾要求輝瑞公司加快申請幼童接種的申請。

由於輝瑞公司早期試驗發現，低劑量的疫苗在2至4歲兒童中產生的免疫反應較差，因此儘早開始了針對低年齡組的第三劑疫苗測試。根據原計劃，FDA將最快在本月根據早期試驗數據對就疫苗作出審批，政府則計劃在2月21日推出該疫苗。但FDA上周五表示，目前的數據尚不充分，審批將被延後。

輝瑞公司方面亦表示：「鑑於該研究正在快速推進，公司將等待三劑量的數據，因為輝瑞和BioNTech仍然認為它可能為這個年齡組提供更高水平的保護。」公司稱預計在今年4月得到更多數據，因此為幼童的疫苗審批將推遲到4月或以後。

在香港，家長亦有另一選擇，香港政府周日（13日）宣布將接種科興疫苗的最低年齡，由今日（15日）起降至3歲，而周三（16日）起5至11歲兒童也可接種復必泰疫苗。家長或監護人可經由疫苗接種計劃網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心，或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種；家長／監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所，預約接種科興疫苗。