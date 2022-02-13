新冠疫苗｜科興接種年齡周二起下調至3歲　有3個途徑可打針

第五波新冠肺炎持續擴散，第五波有4%患者在4歲或以下。政府今日（13日）宣布，將接種科興疫苗的最低年齡，由本周二（15日）起降至3歲，較現時下限5歲為低。食物及衞生局表示，由當日早上8時開始，家長或監護人可經由疫苗接種計劃專題網站，為有關幼童預約接種，選擇到社區疫苗接種中心、醫院管理局指定普通科門診診所或逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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食物及衞生局：已考慮效益及風險後

政府於1月21日起，將接種科興疫苗的年齡，放寬下調至5至11歲。政府今日表示，食物及衞生局局長陳肇始早前參考了新冠疫苗顧問專家委員會的意見，並考慮到新冠肺炎對公眾的威脅，以及將科興疫苗放寬至3至17歲人士的效益及風險後，決定放寬科興疫苗的適用年齡，涵蓋3歲或以上的人士。政府指，兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。

政府表示，由周二開始，3至4歲兒童也可接種科興疫苗，預約服務由當日上午8時開始。家長或監護人可經由疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心，或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種；家長／監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所，預約接種科興疫苗。

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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政府另指，5至11歲的兒童，由2月16日開始可接種復必泰疫苗。

接種疫苗的兒童須帶同身份證明文件正本，若身份證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種時便須出示附有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。他們也必須在接種疫苗當日，攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人，親自陪同前往接種疫苗。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



近日兩幼童染疫一死一危殆

醫院管理局今日公布，一名3歲女童初步確診，昨到沙田仁安醫院及威爾斯親王醫院求診後，被送到兒童醫院，由於病情嚴重，已入深切治療部病房醫治；另元朗一名4歲男童上周五（11日）凌晨嘔吐暈倒不省人事，送院時已無呼吸，搶救不回，抽取的樣本對新冠病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會透露，這一波疫情有4%患者年齡在4歲或以下。