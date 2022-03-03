烏克蘭局勢│有圖未必有真相：假資訊泛濫的第二戰場

在過去的一個星期，不少俄烏衝突畫面都在網上廣傳：一名帶有東歐人面龐特色的孩子，眼噙淚花，額頭到鼻尖血跡凌亂地凝結着，照片旁寫着一行字：「俄烏戰爭中最令人心碎的畫面之一。普京必須終結這一切，為了人性」；又或是幾名傘兵降落的畫面，配文聲稱「記錄一場侵略」......

這些看似真相的畫面印證的是另一個「戰場」：社交媒體、網絡、電視等媒介上沒有硝煙、只是充斥着極具感染力和煽動性的資訊戰場。



經過新聞從業者、事實核查人員進行核實後，上述兩個影像都被證實是假消息，並非出自今次俄烏衝突。「令人心碎的」孩子的照片來自2018年在敘利亞發生的一場空襲，在襲擊中受傷的孩子被送到當地醫院的場景。

一張來自2018年敘利亞戰爭女孩受傷的照片，在此次俄烏衝突中被大量轉發，其後證實為假資訊。（網絡截圖）

傘兵片段最初來源雖難以確定，但2015年時就被發佈在Instagram上。但過去數天，在Tiktok上這段影像的觀看量超過了2,000萬，排在最上方的評論則聲稱視頻中的士兵正在「記錄一場侵略」。該視頻貼文其後在TikTok上已被刪除。

TikTok日前流傳俄羅斯傘兵空降烏克蘭的影片，但其後被發現為舊影片，相關貼文已被TikTok刪除。（網絡截圖）

這兩個案例僅僅只是近日來圍繞俄烏局勢的假消息的冰山一角。除常見的利用過往事件相片、視頻外，甚至連電視遊戲數碼戰鬥模擬（DCS）中飛機墜毀的影像也被當做俄烏戰局中的畫面，累計數百萬次瀏覽量。更令人困惑的是，烏克蘭官方Twitter賬戶亦轉發了該影像。

一架烏克蘭戰鬥機遭到襲擊而墜毀的畫面，實際上出自電視遊戲數碼戰鬥模擬（DCS）。（網絡截圖）

對於關注這場戰事的大多數人而言——無論是作為當事人的烏克蘭人和俄羅斯人、亦或是世界各地的民眾，槍戰、轟炸等都是「十萬八千里遠」，這些影像幫人們了解和感受正在發生的「現實」，卻混雜着大量不實資訊。倡議團體保障民主聯盟（Alliance for Securing Democracy）的資訊操縱部門主管Bret Schafer稱：

你有巨大（求知）需求激增，可信信息的供應量很低，而很多不完整的信息填補了這個空白。

病毒式傳播

假資訊識別機構Semantic Visions的創始人Frantisek Vrabel對歐洲新聞網（Euronews Next）表示，自去年10月以來，反烏克蘭和反北約的言論數量，在捷克就增加75倍，並已取代新冠疫情成為虛假信息的主要話題。

隨着戰事開始，世界各地民眾接收到的誤導性的文字、影像內容進一步升級。儘管內容與傳播渠道各異，但無論是戰鬥景象、受傷的老人與孩子、還是向軍兵敬禮的孩子——這些內容往往都十分有感染力和煽動性。未經證實的資訊最初往往通過民間社交媒體賬戶、或是不可靠的新聞平台形成病毒式的傳播，甚至被官方媒體、政府宣傳平台等利用和放大，產生更大的影響力。

專家認為，最初傳播這些資訊的人「有的是因為他們想獲得關注，有的想從中獲利，有些人這樣做有可能是誤導和虛假的信息。」而這些傳播出去的虛假資訊又被國家機器所利用。

另一方面，就算畫面來自真實的戰爭現場，戰爭圖像所記載的往往只是一個瞬間，雖然對於受眾的感染力及張力龐大，卻不代表完整的事態經過。因此更易廣泛地煽動網民情緒。

俄烏各自的信息戰

專家認為，烏克蘭和俄羅斯兩國在信息戰上有不同的策略和目標。喬治城大學安全和新興技術中心的研究員Margarita Konaev表示，烏克蘭尋求在國內外獲得支持，一方面為了凝聚民心、另一方面則為了籌集資金和資源，而俄羅斯則更專注於在其境內鎮壓反對派，將軍事行動合理化，並打擊烏克蘭戰士間的士氣。

從烏克蘭的角度來看，無辜民眾（尤其是孩子）受到傷害的畫面、公民拿起武器捍衛獨立的英雄故事，會產生滾雪球效應。於俄羅斯而言，把烏克蘭人塑造成納粹分子，從而獲取國內民眾的支持；克里姆林宮上周表示，它在暫停與烏克蘭的可能會談後，周六恢復了戰鬥，但美聯社記者在烏克蘭各地區的所見則是，俄羅斯的攻勢從未停止。

這些圍繞俄烏局勢的信息環境導致了混亂甚至矛盾的說法——儘管這是自古以來的戰事常態，但包裹着恐懼、勇氣、悲傷等具有煽動性情緒的資訊，在社交媒體高度普及、資訊碎片化的當下產生了前所未有的廣泛的影響。

新聞素養項目（News Literacy Project）的高級主管John Silva認為，在世界其他角落、看着手機或電腦屏幕的人們，往往並不會對這些資訊多加思考：「如果我們看到一個對我們來說是新的信息，我們就會有這種強迫性，與其他人分享它。」