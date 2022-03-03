烏克蘭｜布林肯將出訪東歐多國　重申美國對其支持

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於3月3日啟程前往比利時、波蘭、摩爾多瓦和波羅的海三國，就俄羅斯入侵烏克蘭應對作出協調，並重申保證美國對北約成員國安全的承諾。



美國國務院2日表示，布林肯將於3日啟程前往比利時、波蘭、摩爾多瓦、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。布林肯將與各國外長會面，並分別會見歐盟和七國集團的代表。

圖為3月2日，美國國務卿布林肯在記者會上，回答提問。（AP）

布林肯將繼續支持他們為支援烏克蘭，追究俄羅斯責任採取前所未有的措施，亦將重申美國對北約成員國的協防承諾。

布林肯將於5日訪問波蘭，與外長拉烏（Zbigniew Rau）和其他官員會面，討論對烏克蘭的安全和人道主義援助。波蘭是對烏克蘭包括武器等援助的關鍵中轉站，也是烏克蘭平民逃難前往的主要地點。

訪問行程最後一站將會波羅的海三國，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。在2日布林肯與烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）參觀了位於華盛頓東北部的一座烏克蘭教堂，布林肯重申華盛頓支持烏克蘭並承諾將繼續制裁俄羅斯。