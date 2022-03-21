社交媒體2.0＝在元宇宙打機＋交友談戀愛？

元宇宙可說是過去一年最炙手可熱的一個關鍵詞，區塊鏈遊戲、虛擬教室及辦公室、放狗，連美國零售巨頭Walmart亦提交了自家虛擬貨幣及NFT商標申請，推出各類「虛擬商品」....

隨着雄霸上個十年facebook改名Meta，社交媒體似乎也欲試着向元宇宙轉型。在元宇宙社交，線上社交及人際互動可會變得不一樣？



2019年9月，電玩交友程式Kippo開發了一個為遊戲玩家而設、結合約會和社交群體的交友程式。這個程式近期亦進軍元宇宙，其Kippo2.0的最新版本保留了約會的功能，並能夠容許用戶沉浸其中，建造房屋，並在社交空間中與其他人約會見面，較一般交友約會程式更有趣。

Kippo現時的每月活躍用戶已增長到18萬人。約30%用戶使用該APP結識朋友，70%打算認識約會對象和尋找伴侶。在最新的元宇宙版本中，主屏幕將成為用戶的家，用戶可以按照個人喜好創造自己的虛擬替身。該來自洛杉磯的公司希望程式日後能夠像MMORPG（大型多人在線角色扮演遊戲）一樣，成為一個身臨其境的世界，可以通過虛擬替身與別人互動交流。

消除傳統社交媒體的孤單感？

在APP裏的虛擬世界，用家可以隨時隨地與其他用戶溝通交流，也可以在虛擬遊樂場一同互動玩遊戲，免卻親身見面的尷尬感及壓力。此外，程式還有個僅開放給朋友的半私人空間，以及演算法和AI技術來進行交友配對。

Kippo行政總裁David Park向《香港01》說：「未來的社交將會是同時進行的（synchronous），惟目前世界上幾乎所有最流行的社交媒體應用程式都是不同時發生的（asynchronous）。」

Kippo行政總裁David Park (受訪者提供)

Park認為現今情況猶如「人際關係是『靈魂料理』，而社交媒體則像是在『吃空氣』」。「同時進行」的社交媒體，在於人們能夠同時同地「現身」，進行互動。他重申：「我們的目標始終是打造一件產品，能夠將人類的聯繫、熟悉親近、友誼甚至愛情的體驗帶進數碼世界。」

他解釋，人類實際上經已花費大量時間透過數碼科技與他人互動，但現有主流的社交媒體的互動都非實時性（須等候別人回覆或讚好），雖然我們越來越多地使用社交媒體，以為這樣便會滿足，卻反而感到更孤獨和沮喪。

在元宇宙之內，未來社交或將會是同時進行的（synchronous）。(Getty)

誠言，元宇宙的盛行也許將會大大改變社交媒體的使用或經營方式，而所謂元宇宙的「應用」，就算經過一年的火速發展都仍在初期階段。像Kippo交友程式的元宇宙應用，還未涉及到虛擬實境（VR）等技術的元宇宙模式，更傾向是營銷噱頭。

在元宇宙模式的推進上，無論是VR技術強化虛擬世界建設，還是利用擴增實境（AR）使虛擬與現實結合？香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授相信，AR應會先行一步，VR需要更多時間發展。他對《香港01》表示，「我們距離元宇宙的真正應用其實還頗遙遠，起碼5年至10年時間。」

他認為現時對元宇宙發展，Roblox、Meta和Walmart等不同界別對元宇宙的想法也各有不同。像Roblox等網上遊戲，可說是對元宇宙最直接的應用；而Walmart預視將來的發展趨勢，故選擇準備做好用戶介面，讓客戶未來可以透過相關的渠道購物，是用家為主的形式。

Meta則是更著重平台技術方面，黃錦輝表示：「即互聯網、Social media（社交媒體）讓用家能自行創造自己的圈子，未來在元宇宙的世界，用戶便可制造自己的三維圈子。」他認為Meta是擁有創造元宇宙技術的企業，故需要創造一些工具，讓不同的公司、個人，來創造他們的「小宇宙」或社群。他認為在這些不同的維度發展上是有着龐大的發展潛質。