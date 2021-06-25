區塊鏈遊戲｜坐擁大IP　傳統遊戲廠商跟風殺入NFT巿場？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-25 12:00

區塊鏈遊戲普及化程度仍有待提升，但它現已成為國際電子遊戲市場一股新興的遊戲形態，線上遊戲與NFT投資元素結合，似乎格外刺激。傳統遊戲巨擘又將如何看待區塊鏈遊戲的興起呢？ 此為《區塊鏈遊戲》專題系列的第三篇。

近年電子遊戲市場競爭激烈，擁有EA、Activision的美國；出產了Konami、BANDAI NAMCO、任天堂等大品牌的日本；騰訊、網易兩大代表的中國，以及擁有法國大廠Ubisoft作代表的歐洲，遊戲巨擘巿場可謂四分天下。

閱讀專題首篇：讓玩家擁有一切！ 虛擬資產證明勢顛覆傳統遊戲？

傳統遊戲巨擘，將如何看待區塊鏈遊戲的興起？（Getty）

遊戲巨擘的「研發困境」

然而，畢竟區塊鏈遊戲仍是較新鮮的概念，對於傳統遊戲廠商來說，目前大多仍然持觀望態度，鮮見有大動作意欲投資區塊鏈遊戲這一新興遊戲形態。

「創新對一間大企業來說是『危險』的，因為它其實是在動搖所有東西的根基……所以我們認為傳統遊戲巨擘將會是最後一批投入區塊鏈遊戲領域的遊戲商，一如既往。」剛晉身獨角獸行列的區塊鏈遊戲企業 Animoca Brands 共同創辦人蕭逸（Yat Siu）對《香港01》說道。

「任天堂足足花了約10年時間才肯推出手機遊戲……這是源於一種不僅限於遊戲產業的『研發困境』（innovation dilemma）。當一間公司的規模變得龐大，一種新趨勢出現後，它會破壞公司本身舊有的商業模式，他們因而（對應否迎合新趨勢）舉棋不定。」

專訪區塊鏈獨角獸Animoca Brands：遊戲世界應由玩家管治

來自日本的遊戲廠商龍頭任天堂（Nintendo），將來會否投入NFT或區塊鏈遊戲市場？（Getty）

當Mario也出NFT?

雖然傳統遊戲廠商未有大動作，但這不代表區塊鏈遊戲完全沒有商機。

觀乎遊戲領域的知識產權（IP）創作者和擁有者的來源，正正就是各大電子遊戲廠商。本系列專題集中闡述的NFT（Non-Fungible Tokens），作為未來數碼資產市場「合約證明」工具，在電子遊戲領域擁有很大的潛力：因為世上所有遊戲「資產」，譬如道具、角色等，都必定擁有創作者，具備創作版權（copyright）及擁有權（ownership）的定義空間，那麼NFT作為數碼資產交易證明的工具，則有很大的用武之地。

舉個例子，日本任天堂開發的經典遊戲超級瑪利奧系列（Super Mario）自上世紀八十年代誕生以來，其IP除了出現在各種遊戲機平台，成為一個又一個膾炙人口的大熱遊戲之外，還衍生出同名電影、卡通動畫等多種副產品，多年來為任天堂帶來龐大且持續的收入，同時積累了橫跨幾代的粉絲群。

超級瑪利奧（Super Mario）陪伴數代人成長，是世界各地歷代玩家的集體文化記憶。（AP）

像超級瑪利奧這樣強勁的經典IP，正正是傳統遊戲巨擘得以通過區塊鏈商品交易機制轉化為另一種收入的潛在工具。

假設任天堂創作一個超級瑪利奧區塊鏈遊戲，並向玩家販賣瑪利奧兄弟的限量版服裝，通過NFT的智能合約（smart contract）註明某玩家對於該限量版服裝擁有權，並容許他自由買賣其NFT。這樣的話，任天堂既可藉區塊鏈生態進一步盈利化（monetize）其旗下IP，同時還可以增強粉絲對IP的忠誠度，進一步提高該IP的跨世代傳播度。

區塊鏈生態或能協助遊戲廠商進一步盈利化旗下IP，以及提高IP傳播度。（Getty Images）

跨遊戲「通用資產」？

本地加密貨幣平台 CoinUnited.io 共同創辦人李思聰（Louis Li）表示，在遊戲領域上，日後以NFT機制運作管理遊戲資產的時候，將有可能將玩家的數碼資產與遊戲本身，完全地分割開來。這中間也會存在資產「互通」的可能，最終視乎遊戲廠商之間如何協調及適應彼此作品的數碼資產。

「或許遊戲資產於兩款遊戲的『樣子』可能會有區別。但它的區塊鏈ID地址還是一樣的。」

譬如某A款大熱遊戲吸納了大批玩家，幾乎每個玩家都有A款遊戲的數碼資產，那麼另一間遊戲商則可以研發出支持A款遊戲的數碼資產。「假設我們一旦進入了區塊鏈遊戲的世界裏，這個將是大小型遊戲商用以『吸客』的方法。」李思聰說道。

CoinUnited.io共同創辦人李思聰。（伍振中攝）

CoinUnited.io是亞洲其中一間最大型的加密貨幣平台及教育中心，由香港人創立和營運，為客戶提供尊尚的加密貨幣服務及教育資訊。CoinUnited.io專屬客戶經理服務採用1對1專人服務形式，並提供24/7的客戶服務，冀為客戶實現財富增值目標。

CoinUnited.io最近更活躍於國際NFT交易市場，頻頻出手，共斥資超過200萬美元購入多件涵蓋數碼藝術、音樂、體育等不同領域的收藏品NFT，當中包括NBA金州勇士隊的限量總冠軍指環NFT。

↓ CoinUnited.io旗下NBA金州勇士隊NFT收藏品

本身也是電子遊戲愛好者的李思聰特別提到，他留意到傳統遊戲廠商正在面臨着較辛苦的盈利環境，導致它們現今開發遊戲時往往只顧及賺錢而忽略作品的遊戲性，譬如現今的手機遊戲，其製作水平就比以前降低不少。

不過，對比現時大熱的收藏品方式，李思聰始終擔心，遊戲廠商透過NFT方式加強IP的盈利效益，暫時仍難以達成想像中的「泛用性」和「規範性」。

「我相信這樣做的盈利計算模式相當複雜。擁有IP的遊戲商猶如拿着一隻『金蛋』，一天不完全放開IP，即代表它擁有無限權益。但一旦（遊戲廠商）將IP某程度放開了，可能初期會賺到一筆錢，但日後會否影響到原本該能通過該IP所得到的固有盈利呢？」

「傳統遊戲廠商現在沒可能不知道NFT及區塊鏈技術的存在，但大多在這個層面上，還是比較保守。」 CoinUnited.io共同創辦人李思聰

CoinUnited.io在銅鑼灣開設旗艦店，冀向大眾推廣區塊鏈技術之日常應用。（伍振中攝）

單就香港現實情況而言，李思聰認為，區塊鏈遊戲短期內仍將處於極初步發展階段。

「要大部分人玩區塊鏈遊戲，首先當然要大部分人都有加密貨幣錢包。除非那個區塊鏈遊戲真的吸引到，令人馬上要去專門兌換加密貨幣……近期NFT藝術品熱潮，的確製造了這樣的一部分效果，但我個人認為區塊鏈遊戲始終仍未達致這一程度。」李思聰說：「普及區塊鏈遊戲之前，必須要先普及加密貨幣。」

無論如何，NFT未來將如何改變遊戲產業生態及其商業模式，依然值得持續關注，加上元宇宙遊戲概念勢如猛虎，與之相關遊戲數碼資產的討論，未來肯定將愈見廣泛。