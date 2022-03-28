美國年輕人現狀：僅7%認為美國民主健康

美國拜登政府推動的價值觀外交路線，將不同政治和社會制度的國家置於美國的對立面。但在新一代美國年輕人眼中，美國民主卻正在遭遇信任危機。哈佛大學甘迺迪政府學院政治研究所 （Institute of Politics at Harvard Kennedy School ）近期一項針對18歲至29歲美國年輕人的民意調查顯示：超過一半（52%）的美國年輕人認為其他國家比美國優越。只有31%的年輕人認為美國是世界上最偉大的國家。18%選擇不知道。

被調查的年輕人中民主黨和共和黨人士對這一問題的看法正好相反。64%民主黨人認為「其他國家同美國一樣偉大或比美國更偉大」，僅24%共和黨人持這種觀點。62%共和黨人認為「美國是最偉大的國家」，僅21%民主黨人持這種觀點。

該調查還發現，大多數不滿30歲的美國年輕人擔憂美國民主的未來，認為美國民主「處於困境（in trouble）」（39%）或「失敗（failing/failed）」(13%），只有7%的受訪者相信美國民主制度是「健康」的；55%的人認為美國的未來令人擔憂。

中國環球電視網（CGTN）曾播出大型專題片《起底「美式民主」》，稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。（CGTN截圖）

35%的年輕人認為在他們可能會看到第二次內戰。其中，近一半的年輕共和黨人認為美國二次內戰的幾率為50%或更高。年輕民主黨人32%的人持此觀點。多數（56%）的美國年輕人認為氣候變化議題會影響自己的選票，近半數（45%）年輕人已經看到氣候變化對地方選舉的影響。過半（55%）年輕人認為聯邦政府在解決氣候變化方面做得還不夠。

今年1月20日，哈佛政治研究所民調主任沃爾普（John Della Volpe）在一篇文章中提到，美國年輕人和美國老年人對美國的認知差別也越來越大。更年長的美國人仍然將美國視為「山巔之城」（City upon a Hill）。這一願景存在已有近400年，並被甘迺迪（John F. Kennedy）和列根（Ronald Reagan）繼承宣揚。

但美國年輕一代，尤其是Z世代（出生於1997年至2012年，現10-25歲），面臨社會不公、種族歧視、環境惡化以及黨爭極化的現實和態勢，明顯排斥「美國例外主義」。

2021年7月皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調也得出過類似的結論：美國年輕人比上一代人更傾向於認為有其他國家比美國優越。

2021年1月6日，特朗普支持者聚集在華盛頓國會山外，並衝擊國會，被認為是美國民主的里程碑式恥辱。（AP）

皮尤民調顯示，在18-29歲的年輕人當中，42%認為有其他國家比美國好，這一比例是所有年齡段當中最高的。相比而言，民主黨或親民主黨的獨立人士中有55%的30歲以下人士認為有其他國家優於美國。共和黨或親共和黨的獨立派當中，則僅有18%的30歲以下年輕人認為如是。

共和黨和保守派內部，年輕人亦比年長人士更傾向於認為美國不是最偉大國家：18歲至29歲的年輕共和黨人當中，19%的人認為美國最偉大，遠低於30-49歲（31%）、50-64歲（41%）和65歲+（54%）的共和黨人群。

美國年輕人對政府機構信任度一直在下滑。尤其對軍隊的信任度，美國年輕人普遍低於老一輩人。

根據蓋洛普（Gallup）民調機構2021年7月調查，美國成年人對14個政府機構的信任度從2020年的36%下滑至33%。美國軍隊和小型企業的受信任度最高，國會、電視台、刑事司法體系、媒體和大型企業的受信任度最低，均在10%以下。

衝擊國會事件後，美國國會大廈周圍的安全狀況仍在增強。（AP）

根據皮尤研究中心2018年12月民調公布的數據，雖然美國軍隊在所有年輕段群體中受信任度最高，但在美國30歲以下的年輕人對美國軍隊的信任度（69%）遠低於30-49歲人群（81%）、50-64歲人群（90%）以及65歲+人群（92%）。美國年輕人對軍隊、宗教領袖、警察和商業領袖的信任度相對較低，但對大學教授的信任度相對較高。

這些民調結果並不令人意外。從2011年的「佔領華爾街」，到2016年特朗普當選以及2020年的「國會山暴動」，美國社會的撕裂和極化黨爭不斷侵蝕美國民主機理。

除了經濟上的困境，美國社會的諸多頑疾，諸如槍支暴力、種族歧視、貧富懸殊、社會不公和移民矛盾等問題，都在影響美國年輕人的看法。尤其是學校貸款債務壓力、基礎醫療缺乏和網路上的輿論對立，都加重了年輕人的心理負擔。這些問題得到不到解決，他們對美國民主體系的信任度自然會打折扣。這對美國社會和兩黨政客也有一定的警醒意義。

（本文摘編自「中美聚焦」微信公眾平台，原標題為《美國年輕人現狀（二）：僅7%認為美國民主健康》，內容有刪減，標題、導語、圖片為編者所加。）