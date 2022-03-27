美國年輕人現狀：Z世代傾向於看低美國國際地位

和中國的80後、90後及00後的代際稱呼不同，美歐國家習慣於通過Y、Z世代區分當前的年輕人群體，不同世代體現着不同的社會、種族、文化和價值觀特徵。



根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的定義，年輕一代主要指Y世代或千禧一代（出生於1981年至1996年，現26歲至41歲）和Z世代（出生於1997年至2012年，現10至25歲）。之前則是X世代（出生於1965年至1980年，現42歲至57歲）、嬰兒潮一代（出生於1946年至1964年，現56歲至78歲）和沉默一代（出生於1928年至1945年，現77歲至94歲）。

根據美國布魯金斯學會2020年7月30日根據人口統計數據的研究，從2020年開始，美國千禧一代及以後出生的人口（即40歲以下人口）佔總人口50.7%（1.66億），首次超過人口半數。其中，千禧一代在美國選民中的比重為27%；Z世代佔總人口20.3%（只有部分人剛達到投票年齡，在選民中比重僅為10.1%）。而X世代、嬰兒潮和沉默一代人口為1.62億。

在政治立場方面，美國Z世代傾向於支持民主黨。據皮尤研究中心統計，2020年大選，18至24歲（Z世代）年輕選民當中，65%投票給拜登（Joe Biden），31%投票給特朗普（Donald Trump）。根據2019年Axios和YouGov的民調，70%的「千禧一代」受訪者、64%的Z世代受訪者聲稱願投票支持社會主義者候選人。其中，Z世代對「社會主義」的支持度由2019年的40%上升到了2020年的49%。

拜登勝選後，「Z世代推進自由、進步議程」、「右翼如何失去Z世代支持」，甚至「Z世代會不會是拯救美國的一代」成為美國輿論熱議的話題。但Z世代並不是拜登的鐵桿支持者。事實上，他們更支持桑德斯（Bernie Sanders）等進步派力量。之所以投票支持拜登，主要是因為他們認為拜登最有可能擊敗特朗普。

且美國Z世代傾向於「看低」美國國際地位。皮尤研究中心2020年5月報告顯示，在Z世代和千禧一代中，認為「相對於其他國家，美國存在優越性」的比例都有所下降，分別僅佔14%和13%，均低於X世代（20%）、嬰兒潮一代（30%）和沉默一代（45%）。沒有冷戰記憶的美國年輕人不再對「美國最偉大」深信不疑，對「讓美國再次偉大」也不那麼感興趣。

參加北京冬奧會的美國年輕人。（AP）

今年1月20日，哈佛政治研究所（Institute of Politics）民調主任沃爾普（John Della Volpe）在一篇文章中提到，Z世代面臨社會不公、種族歧視、環境惡化以及黨爭極化的現實和態勢，明顯排斥「美國例外主義」。

布魯金斯學會稱，美國千禧一代和Z世代與老一輩不同，族裔及文化背景更多樣化，更關心移民、警務改革、疫情、氣候變化以及就業與經濟問題，以及這些問題之間的彼此聯繫。

根據皮尤研究中心2019年民意調查發現，與老一輩相比，美國年輕人更可能要求政府採取有力措施解決問題，主張氣候變暖主要由人類活動導致。比如，54%的「95後」相信，造成地球變暖的主因是人類活動。70%的「95後」認為，解決美國的社會問題需要從政府層面發起變革，這尤其體現在氣候變化等問題上。

綜合來看，美國Z世代比前幾代在種族和族裔上更多元，受教育程度更高，在政府角色、美國種族關係、移民問題、美國的國際地位以及在氣候變化等全球議題層面，都體現了更務實的看法。他們也是美國政治版圖變化及社會變革的主要推動力量。

（本文摘編自「中美聚焦」微信公眾平台，原標題為《美國年輕人現狀（一）：Z世代更多元、傾向於看低美國的國際地位》，內容有刪減，標題、導語、圖片為編者所加。）