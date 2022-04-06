馬斯克入主Twitter　為社交媒體推「言論自由」？

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前大幅收購了Twitter 的9.2%股份，成為該著名社交平台的最大股東。入主不久，他便急急發起民調，詢問網民是否想要增加「編輯鍵」功能。

此一連串舉動是否意味這位過去多次表達對Twitter言論自由不滿的全球首富，將會「不務正業」進一步沉迷於社交平台的發展，還是純粹認為是次入股為明智的投資？



馬斯克入股後，Twitter股價迅速大漲逾27%，創下2013年上市以來的最大升幅，而旗下的特斯拉亦同樣受惠，股價上漲5.6%。「我很高興宣布提名馬斯克加入我們的董事會。」Twitter行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）於4日發表推文表示：「他不僅是位熱情的Twitter迷，也對該平台有熱烈的批評。這正是我們平台和董事會所需要的，好讓我們長遠能變得更加強大。」

在剛成為Twitter的最大股東後，馬斯克未有停下腳步，更在其擁有8039萬追隨者的個人社交帳戶號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」相關的民調至今已有逾440萬人投票，73.6%贊成、26.4%反對。不過，由於他只不過是Twitter董事會12人的成員之一，也非公司內的唯一決策者。無論民調結果如何，也不一能會按照結果加入「編輯鍵」。

馬斯克入股Twitter，令外界頗感意外。(AP)

其實，「編輯鍵」的問題一向存在爭議，因當中涉及的是平台上的長遠改動，Twitter用戶目前意見依然兩極。對於這個問題，美國著名節目主持人Liz Wheeler擔心，推文獲得大量關注後，濫用相關編輯功能帶風向甚或改變推文含義的情況；Meta技術總監Andrew Bosworth則認為可仿效Facebook，在已編輯的推文上添加「已編輯」的標記便可解決問題。

阿格拉瓦爾對此同樣認真看待，在回應馬斯克的民調時，他強調有關的民調相當重要，呼籲網民謹慎投票。

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

由網紅變最大股東 與Twitter恩怨已久

其實，馬斯克早入股前已是Twitter最多關注者的商界巨頭，也經常發出具爭議性的推文，引起過不少風波甚至被要求離開該平台。例如，2018年7月泰國睡美人洞救援行動中，馬斯克被一名協助救援的英國潛水員公開指責其參與救援是「公關噱頭」，並使用侮辱性詞語攻擊馬斯克。馬斯克則在推文上反擊稱其為「戀童癖男」，但隨後刪除推文。事件後來導致一宗誹謗案，最終由馬斯克勝訴。

同年8月，馬斯克在推特發文稱已獲得投資，正考慮將特斯拉私有化，公司股價應聲上漲。不過兩周後，馬斯克又宣佈放棄這個計畫，投資者憤而提起訴訟。最終，馬斯克與特斯拉分別被罰款2000萬美元。事件還引發美國證券交易委員會的調查，最終雙方達成一項協議，就是要求特斯拉的律師預先批准馬斯克某些推文。

2018年，馬斯克借Twitter炒作特斯拉的事件引發訴訟。(AP)

去年2月，馬斯克連發數條推文撐狗狗幣，令最初只是為了惡搞比特幣而問世的狗狗幣身價飛漲，成為全球第四大加密數位貨幣。三個月後，馬斯克又聲稱狗狗幣是騙局，導致其價格暴跌。同年11月，馬斯克又在推特發起投票，詢問他是否應出售10%特斯拉股份，結果兩天內特斯拉股價暴跌16%。

此外，馬斯克還曾利用Twitter傳播有關新冠疫情的誤導性和煽動性言論，以及嘲笑總統拜登、參議員沃倫（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders）等，而面臨過不少批評和指責。

如今，馬斯克由Twitter上的「網紅般存在」，搖身一變成為該社交平台的最大股東，其大幅收購股分的舉動固然令人意外。尤其是，這位全球首富近日才多次質疑Twitter不遵守言論自由原則，甚至發起過民調問網民是否要他本人打造一個新的社交媒體，似有意「另起爐灶」與Twitter打對台。最後成為Twitter最大股東，可謂最令人意外的結局。

馬斯克或希望利用Twitter推動加密貨幣的發展？(AP)

外界因此對馬斯克背後的盤算十分感興趣，有意見認為他希望由平台上最有影響力的「一把聲音」，變得該平台內部最有份量的「一把聲音」。這或許可以更有效推動其關注的Twitter平台上的「言論自由」，還有其建議將平台演算法開放公開資源等。

也有意見認為他可能會進一步善用這個社交平台發展旗下業務，如他甚為著迷的加密貨幣，馬斯克可能視Twitter為實現推廣全球非法定貨幣的長期夢想的終極工具。不過，部份人擔心他可能沉迷發展社交媒體而忽略了本身業務的注意力。

「雖然我們不確定馬斯克的意圖，如他會否進一步增加持股等，但我們相信他將會影響Twitter的長期商業戰略。」投資分析員Ali Mogharabi表示：「他可能會尋求影響平台的開放性，以及平台如何控制內容或推動更積極地投資如Twitter Blue（Twitter付費訂閱功能）的訂閱模式。」

Twitter現時是全球新聞、娛樂和評論的重要來源。(AP)

值得投資的「荀刁」？

作為現時全球知名的社交平台之一，Twitter去年日均有1.92億活躍使用者，63%用戶介乎35至65歲間，女性與男性的比例約為1比2：女性為34%，男性則是66%。經歷十多年的發展，這個平台因其維持輕巧、快速傳播的特性，已成為現今全球新聞、娛樂和評論的重要來源，並吸引了許多名人、明星使用。然而，它近年亦開始面臨諸多經營困境，包括用戶成長趨於停滯、廣告銷售疲軟，以及近年持續虧損數億美元，內部早有出售的打算。

該公司去年第四季盈利略遜預期，收入按年升22%至15.7億美元。Twitter預期，今年首季收入介乎11.7億至12.7億美元，差於市場預期，通用會計準則經營虧損為1.75億至2.25億美元。不過，該季平均可獲利每日活躍用户人數（mDAU）錄得2.17億，較前年同期1.92億升13%，也高於第三季的2.11億。其中，來自國際mDAU達1.79億，升15.5%。全年計，去年Twitter收入為50.8億美元，按年升37%，經調整經營淨利潤為2.73億美元，淨虧損2.21億美元。

外界關注馬斯克今次入股Twiiter的背後盤算。(AP)

由此看來，Twitter雖然未必是個百份百的「荀刁」。惟假如考慮到馬斯克或有意發展社交媒體，入股Twitter較自建平台有一定的優勢，這必然就是龐大的固有用戶群。另一方面，在今天許多社交媒體公司正越來越多地轉向直效廣告，即那些旨在讓用戶直接購買、付費訂閱或下載東西的廣告之際，Twitter相對較低的直效廣告比例同樣有其優勢，直效廣告比例在整體廣告中的佔比只有15%，因此較少受到蘋果公司近期的私隱政策調整所影響。

到底馬斯克入主會為Twitter帶來的是一個「編輯鍵」，還是更大的可塑性，也需拭目以待。