馬斯克成為Twitter最大股東　將為社交平台帶來翻天覆地改變嗎？

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）買下了Twitter 9.2%的股份，成為該平台最大的股東，這收購交易讓Twitter的股價在4月5日瞬間飆升了 27%；此一漲幅是Twitter自2013年首次公開招股後，首次最大盤漲幅。

馬斯克成為了最大股東，將會對Twitter帶來甚麼樣的影響？他會為社交平台帶來翻天覆地改變嗎？



馬斯克與Twitter

馬斯克本身是Twitter的大戶，擁有超過8000萬名的追隨者，可與Ariana Grande和Lady Gaga等流行歌星相媲美。但他本身也會用Twitter為自己製造麻煩，他會用Twitter宣傳他的企業，號召支持者等。而部分發言會有意無意刺激無關係的營銷、股價甚至貨幣。

例如帶玩笑性質的加密貨幣狗狗幣（Dogecoin），因深得馬斯克的喜愛，他在Twitter上相關的任何發言和貼圖都會讓狗狗幣幣值瞬間飆升。又或是他在2020年曾對Tesla股價發表「好像太高了」的意見，讓股價當日瞬間下插10%。馬斯克已不是一次被美國證券交易委員警告。

圖為2020年3月，在美國華盛頓一個與航天有關的展出，馬斯克在活動上發言。（AP）

馬斯克想做什麼？

馬斯克自稱是個「絕對言論自由主義者」，曾表示他認為Twitter沒法做到這點，包括刪除Twitter或普遍社會認為不合適的言論或帳戶，包括散播假消息和煽動衝擊國會的前總統特朗普（Donald Trump）帳戶。馬斯克更表示過有意創立社交平台。

因此外界認為他可能未來會增持，甚至直接成為Twitter的控制人，更積極地成為有權角色，指導Twitter未來的發展方向。

成為最大股東的意義？

馬斯克成為最大股東的角，讓他在公司擁有更大的發言權。不過他現只是12人的董事會的成員之一，他還不是Twitter的唯一決策者。他一人不能決定增加他要求加入的「編輯按扭」，或恢復特朗普的帳戶。

Twitter發言人薩莫拉（Adrian Zamora）亦表示，Twitter的政策決定不是由董事會或股東決定的，Twitter亦無意撤銷目前任何決策。

圖為3月22日，馬斯克出席德國柏林勃蘭登的Tesla汽車工場開幕典禮。（AP）

Twitter的未來

Twitter的聯合創辦人多西（Jack Dorsey）在2021年11月離職，Twitter新任 CEO阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）正進行部門重組，平台暫時未有重大變化。Twitter雖然是最大社交平台之一，但對比最大競爭對者Facebook，Twitter一直處於落後，擁有的用戶數量要少得多。

外界憧憬馬斯克可為Twitter帶來變化，讓Twitter更上一層樓。因此在馬斯克增加持股消息公開後，Twitter股價隨即飆升 27%，成Twitter上市後的最大漲幅。

馬斯克除了是Tesla的創辦人兼CEO外，還是私人宇宙航天最大企業SpaceX的創辦人兼CEO、隧道鑽掘公司「無聊公司」（The Boring Company）的創辦人兼CEO，還有正研發殖入人體晶片的Neuralink生物研究公司的創辦人兼CEO。