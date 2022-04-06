Elon Musk入主不久　Twitter宣布研究修改內容功能

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）4月4日成為Twitter最大單一股東後，他在該社交平台舉行民意調查，讓網民就是否在Twitter加入修改功能表態。Twitter5日宣布，正研究有關功能。



Twitter官方發文表示，他們自去年開始已經研究修改內容功能，指不是從民意調查中取得靈感。該公司曾在4月1日提及有關工作，但不少人認為是愚人節笑話，紛紛留言取笑。

而在馬斯克發起投票後，Twitter行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）亦呼籲網民謹慎投票，截至當地時間5日早上，已經有超過300萬人表態。該公司指出，在未來數月會讓付費版本Twitter Blue的用戶優先測試新功能內容，分析成效和改善方式，之後才正式開放給所有用戶。

除了馬斯克，包括Katy Perry、連鎖快餐店麥當勞等Twitter用戶都一直要求引入修改功能，Twitter前行政總裁多爾西（Jack Dorsey）曾考慮有關要求，但在2020年1月時則稱「可能以後都不會有」，認為保留文字訊息不可更改的精神，而且更改廣泛流傳的推文或可能引起混淆。