全球串流媒體市場競爭激烈　Netflix客群大跌欲推廣告？

在持續多年的急速發展後，美國串流平台Netflix於今年第一季出現了十多年來首次的用戶流失，消息一出即令其盤後股價暴跌25%。在此輪股價下跌前，該公司已經在今年損失了超過40%的股價。假如下跌勢頭延續至今日的話，今年以來的股價跌幅將達到50%。

這不僅為這個著名串流平台於疫情期間的用戶數量猛增之勢畫上句號，或許還標誌着其全球串媒體市場的王者地位可能撞上瓶頸。



根據Netflix於昨日（19日）發佈的季度收益報告，公司的訂閱用戶在今年1至3月期間減少了20萬，並警告預計在第二季內將再損失200萬。這是該公司自2011年宣佈對串流媒體服務單獨收費以來出現的最大流失，此前最多曾損失80萬用戶。在此之前，尚在起步階段的串流媒體服務一直與DVD郵寄服務捆綁，免收費用。

為此，Netflix隨即宣佈措施來試圖扭轉這一趨勢，包括推出包含廣告的版本訂閱，以及限制用戶共享。不久之前，公司財務總監Spencer Neumann於3月份仍堅持公司沒有廣告的計劃，當時已有不少華爾街分析師敦促該串流平台開發一個帶有廣告的低價訂閱版本，好在新增用戶放緩的形勢下能提高收入。

Netflix以無廣告見稱，只要用家繳付固定月費，就可免被廣告打擾，專心觀看心儀電影及電視劇，這種策略令他們在與Hulu的商業競爭中佔據上風。（李澤彤攝）

競爭激烈失優勢 Netlix受俄烏牽連深

Netflix解釋，用戶數量流失的部分原因在於公司撤回俄羅斯服務，以抗議俄羅斯對烏克蘭戰事，公司稱3月服務暫停後，共有70萬用戶流失。雖然其他串流平台如電商巨頭亞馬遜（Amazon）旗下的「Prime Video」也中斷在俄業務，惟因Netflix佔俄羅斯市場逾半的市佔，故影響至大。

與此同時，疫情給各大串流媒體帶來的紅利似乎也開始放緩甚至退潮。2020年Netflix新增用戶數量多達3600萬，大量因防疫封城而被迫在家的觀眾渴望龐大的原創節目庫獲取娛樂，而這一數字卻在去年跌至前年的一半，為2016年以來的最低值。

單計英國，今年初以來串流平台訂閱取消數量創下記錄，據分析機構Kantar的數據顯示，當地今年首三個月有超過150萬戶家庭取消了Disney Plus、Apple TV Plus等串流媒體訂閱。

另一方面，Disney Plus、Apple TV Plus、Prime Video等後來者，也為Netflix帶來不斷增加的競爭壓力。市場數據公司Antenna的調查顯示，串流媒體競爭要求所有參與者不斷推出受歡迎、且往往是昂貴的節目，以保持善變的用戶的滿意度。而這些同樣資金雄厚的企業，正在對能夠吸引用戶的原創內容投入大量資金，與串流界王者的Netflix爭奪市場份額，近年後者的市佔率已和其他持份者不斷收窄。

串流平台Netflix近年積極邀請巨星擔綱主演自家製電影。（imdb）

勢打用戶共享兼推廣告？

為了扭轉乾坤，Netflix宣布做出兩大政策調整。首先，儘管公司過去一直拒絕引入廣告，惟行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）已表示：「這對美國串流媒體Hulu很有效，迪士尼也在做。」他指出近來此一模式經已日漸成熟，故新的調整將允許用戶選擇低價的含廣告訂閱計劃，而不希望看到廣告的消費者則可繼續選擇無廣告計劃。

此外，Netflix也將開始重點打擊多個家庭共享同一賬戶的行為，促使更多的人為自己的賬戶付費。美國加州市場調研公司Los Gatos估計，全球約有1億個家庭通過使用朋友或其他家庭成員的賬戶免費觀看其影片。上月，該串流平台已在智利、秘魯和哥斯達黎加等國家進行測試，對使用同一個賬戶的非同住用戶加收錢（每個子賬戶加收2.99美元，約合24港元）。

為了吸引訂閱用戶，各大串流平台紛紛斥巨資投入優質原創內容。圖為Netflix大熱劇集《王冠》。（劇照）

黑斯廷斯稱：「在我們快速發展時，這不是一個高度優先事項，但現在我們正在努力解決這個問題。」據稱，有關打擊用戶共享的舉措可能會在未來一年左右推出。

Netlix此次突然改變營利方針，無疑受到傳統影視平台轉型、其他串流平台的競爭壓力所撼動，隨着疫情的因素逐漸退卻，加上當前俄烏局勢的影響，其串流王者地位未來或岌岌可危。